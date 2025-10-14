DE
Nouvelle initiative
Politiques et ONG suisses demandent à reconnaître l'Etat de Palestine

Une initiative populaire en Suisse exige la reconnaissance de l'Etat de Palestine. Le comité souligne l'importance de cette démarche pour la paix au Proche-Orient, 76 ans après la reconnaissance d'Israël par la Suisse.
Publié: 11:04 heures
La Suisse doit reconnaître la Palestine comme Etat souverain, réclame une initiative populaire lancée mardi. (Archives)
Photo: J.P.GANDUL
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit reconnaître officiellement la Palestine comme Etat. Une coalition de la société civile, d'ONG et de politiciens a lancé mardi une initiative populaire dans ce but. Elle a 18 mois pour récolter 100'000 signatures.

L'initiative demande la reconnaissance de l'Etat de Palestine comme Etat souverain et indépendant, précise un communiqué du comité «Palestina Oui!». Septante-six ans après la reconnaissance par la Suisse de l'Etat d'Israël, la reconnaissance de l'Etat de Palestine est «une condition indispensable à la construction d'une paix juste et durable au Proche-Orient qui respecte l'égalité des droits de tous les peuples vivant sur la même terre».

Un appui cohérent avec sa vision

Cette reconnaissance serait également cohérente avec le soutien de la Suisse à une solution à deux Etats. Aujourd’hui, la souffrance de la population palestinienne à Gaza est incommensurable, rappelle le chirurgien Pietro Majno-Hurst, membre de Swiss Healthcare Workers Against Genocide, cité dans le communiqué.

Près de 80% des pays de l'ONU reconnaissent l'Etat de Palestine. Récemment, onze Etats occidentaux, dont la France et le Royaume-Uni, ont franchi le pas. Mais le Conseil fédéral «refuse obstinément», regrette encore le comité.

Le gouvernement a jusqu'ici toujours argumenté que le moment n'est pas encore venu. «Nous nous engagerons pour l'institution d’une autorité palestinienne en vue de la création d'un Etat palestinien», a précisé Ignazio Cassis lundi soir à la radio publique tessinoise RSI, interrogé sur les récents développements à Gaza à la suite du plan de paix de Donald Trump.

