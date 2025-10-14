Depuis octobre 2023, on assiste à une explosion des actions de l'armement israélien, des assurances, de la finance et des techs, tirant l'indice de Tel Aviv à des sommets historiques. Des gains largement liés à la guerre à Gaza, la plus meurtrière de l'histoire du pays.

Les moteurs de l'indice, comme Elbit, ont directement profité de la guerre à Gaza pour démultipler leur valeur.

Myret Zaki Journaliste Blick

Quiconque aurait eu l’idée investir, fin octobre 2023, dans la bourse israélienne, aurait aujourd’hui doublé sa mise. En effet, l’indice TA 35 de Tel Aviv a perdu, initialement, 12% entre le 7 octobre et le 26 octobre 2023, sous le choc des attentats du Hamas sur sol israélien.

Mais assez vite, la tendance s'est inversée: avec les débuts de l’offensive israélienne sur Gaza, l’indice a entamé une envolée parabolique, qu’il n’avait jamais connue de son histoire, explosant de plus de 100% sur les deux années sanglantes qui ont vu mourir plus de 67’000 Palestiniens sous les bombes.

Sur toute la décennie précédente, l’indice n'avait réalisé que de faibles gains: entre 2010 et octobre 2023, il n’avait gagné que 33%. Un contraste saisissant avec son éveil des deux dernières années, qui coïncide avec la guerre la plus meurtrière de l’histoire du pays. Cette performance boursière des 35 principales entreprises israéliennes dépasse celle de l’indice des techs américaines, le Nasdaq qui, sur la période concernée, a fait 75%, tandis que l’indice des actions suisses (SMI) n’enregistrait que 21% de hausse, à titre de comparaison.

Qui a gagné sur la hausse?

Parmi les valeurs qui ont tiré l’indice à la hausse: le secteur de l'armement, mais aussi ceux de la finance et l’immobilier, suivis par les valeurs technologiques. Soit les secteurs qui, pour l’essentiel, ont profité de la guerre à Gaza et des tensions régionales.

Les vedettes de la cote ont été des compagnies d’assurance: le leader du secteur, Harel Insurance, groupe fondé par Ernst et Margo Hamburger, a explosé de 370% depuis le creux d’octobre 2023. Il est suivi de l'assureur Phoenix Financials (+295%).

Auparavant, ces sociétés stagnaient en bourse depuis 2010. Que s’est-il passé? La guerre à Gaza et ses répercussions alentour ont accru la demande des Israéliens pour tous types de couvertures d’assurance. En réalité, ces groupes ne couvrent pas directement les dégâts matériels liés à la guerre, mais peuvent fournir une couverture vie liée à ce risque et à des risques indirects. Le gouvernement assure le reste. Dans la foulée, la chaîne de supermarchés Shufersal (+142%), dont les actionnaires principaux sont les frères Schlomi et Yossi Amir, a profité de l’insécurité et des besoins d’approvisionnement accrus.

De 8 à 25 milliards de valeur boursière

Dans le secteur des semiconducteurs, Nova Measuring Systems, qui a un actionnariat institutionnel dispersé, a quant à elle réalisé une hausse de 254%. Le groupe produit une technologie qui sert à fabriquer des puces, qui sont généralement le «cerveau» des systèmes militaires, et des capteurs, qui en sont «les yeux et les oreilles».

Le lien avec les besoins du secteur militaire peuvent expliquer l’explosion du cours de Nova Measuring Systems après le début de l’offensive de Tsahal à Gaza. Entre le 28 octobre 2023 et aujourd'hui, la capitalisation du groupe passe de 2,6 à 10 milliards de dollars. Auparavant, le cours de NMS avait stagné 20 ans durant, s’était envolé le temps de la bulle du Covid, avant de décoller verticalement avec la guerre à Gaza.

Autre grand gagnant, Elbit Systems, poids lourd de l'indice, qui a plus que doublé avec 170% de hausse entre le 27 octobre 2023 et aujourd’hui. L’action de l’entreprise n’avait jamais autant gagné sur 2 ans. L’entreprise est détenue à hauteur de 44% par la holding du milliardaire Michael Federmann, dont la fortune nette est estimée à 7 milliards de dollars par Forbes. Elbit a fabriqué une grande partie du matériel de guerre utilisé à Gaza: mortier guidé, systèmes de munitions, drones, systèmes de guidage et de reconnaissance, électronique de protection d’avions de chasse.

Les profits du groupe affichent un bond dès 2024. Au point que la capitalisation boursière d'Elbit triple au cours de la période, passant de 8 milliards au lendemain des attentats du 7 octobre, à 25 milliards aujourd'hui.

Parmi les autres gagnants, les banques israéliennes, en particulier les enseignes internationales. Le poids lourd Hapoalim a ainsi doublé depuis fin octobre 2023, alors qu’il n’avait pas doublé depuis 2010, et la banque Leumi a explosé de 160% sur les 2 ans, alors qu’elle avait à peine réussi à gagner 55% les treize années précédentes.

Immobilier et énergie viennent ensuite

Le groupes d’investissement immobilier Azrieli Group (dont les actionnaires principaux sont la famille Azrieli) et Melisron (contrôlé par la famille Ofer) ont doublé, quant à eux deux, depuis octobre 2023, avec de fortes progressions en 2025 surtout, qui pourraient avoir été stimulées par l’évocation d’une «Riviera du Moyen-Orient» à Gaza par Donald Trump. Ces groupes aussi ont fait bien mieux sur ces deux ans que sur les treize précédents.

Dans le secteur de l’énergie, le groupe d’électricité OPC Energy a plus que doublé (+154%) sur deux ans, tandis que Newmed Energy, un groupe pétrolier et gazier, a doublé (+108%). Au final, seuls les secteurs du tourisme, des télécoms et des énergies renouvelables ont quelque peu souffert parmi la cote des 35 principales valeurs israéliennes, durant la sombre période de la guerre à Gaza.