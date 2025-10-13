Pendant le sommet sur Gaza en Egypte, le président américain Donald Trump s'est mis à complimenter la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni. «Je prends le risque», a ajouté le milliardaire qui a 41 ans de plus qu'elle.

Trump a vanté le physique de Meloni. Photo: keystone-sda.ch

«C'est une belle jeune femme»: pendant un sommet sur Gaza en Egypte, Donald Trump a vanté l'apparence physique de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, seule femme parmi les dirigeants présents à ses côtés. «Je n'ai pas le droit de le dire, parce que normalement c'est la fin de votre carrière si vous le dites, mais c'est une belle jeune femme», a dit le président américain, qui coprésidait cette conférence internationale, pendant un discours.

Sur la photo de famille de l'événement rassemblant une trentaine de dignitaires venus du monde entier, la dirigeante italienne est la seule femme. «Je prends le risque», a encore dit le dirigeant républicain de 79 ans, en cherchant du regard Giorgia Meloni: «Où est-elle? Cela ne vous dérange pas que je dise que vous êtes belle? Parce que c'est vrai.»

Elle se contente de sourire

«Elle est très respectée en Italie. C'est une responsable politique très performante», a encore déclaré le président américain. Debout juste derrière lui, la cheffe du gouvernement italien s'est contentée de sourire.

Le président américain est connu pour proférer des remarques sexistes, parfois extrêmement crues, sans que cela n'ait fait dérailler sa carrière politique. En 2016, il avait été élu pour la première fois un mois après la publication d'une ancienne vidéo dans laquelle il se vantait d'utiliser sa célébrité pour «choper (les femmes) par la chatte».



