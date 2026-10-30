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Fin du soutien à Israël
Berne ouvre ses portes à des militants contre le génocide à Gaza

Une délégation de 13 militants contre le génocide en Palestine a été reçue vendredi au DFAE à Berne. Ils ont présenté des revendications exigeant la fin du soutien suisse à Israël et l'arrêt des livraisons de matériel sensible.
Publié: il y a 2 minutes
La Suisse sommée de cesser tout soutien à Israël lors d'une entrevue à Berne.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Une délégation de 13 militants contre le génocide en Palestine a été reçue vendredi au Département fédéral des affaires étrangères. Elle lui a présenté des revendications défendues par les milliers de personnes qui manifestent depuis plus de deux ans contre la destruction de Gaza et le génocide de dizaines de milliers de Palestiniens, selon elle.

La délégation constituée à l'initiative du Réseau suisse contre la guerre et composée de militants des droits de l'homme ou syndicalistes s'est présentée à l'entrée du Département fédéral des affaires étrangères. Malgré une réponse écrite refusant toute rencontre, deux représentants du DFAE se sont entretenus avec elle durant une vingtaine de minutes, fait-elle savoir dans un communiqué.

Matériel militaire israélien

Parmi les revendications figuraient notamment la fin du soutien au gouvernement génocidaire d'Israël, l'arrêt et l'interdiction de toute livraison de matériel à double usage en direction d'Israël ou l'interdiction de tout échange de savoir et de technologie, écrit la délégation.

Le refus de tout achat de matériel militaire israélien figure aussi parmi les revendications de la délégation. Et celle-ci de rappeler dans son communiqué que le ministre de la défense Martin Pfister a proposé ce vendredi l'achat de système de défense sol-air israélien ou français en complément au Patriot américain. La délégation s'est mobilisée vendredi en guise de soutien à la journée de grève et d'actions des dockers dans plus de 100 ports européens et du monde ce même jour contre les livraisons d'armes et le génocide.

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