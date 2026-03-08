DE
FR

Drame fribourgeois
Un motard fait une sortie de route et se tue à Courlevon (FR)

Un motard de 40 ans a trouvé la mort samedi à Courlevon (FR) après avoir perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage. Malgré l’intervention des secours, l'homme est décédé sur place. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du drame.
Publié: 11:57 heures
1/2
Un motard de 40 ans a perdu la vie, samedi, à Courlevon (FR). (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE

Un motard de 40 ans a perdu la vie, samedi, à Courlevon (FR). Le malheureux a, semble-t-il, perdu la maîtrise de son deux-roues dans une courbe, peu après la sortie de la localité. Malgré l'intervention rapide des secours, il est décédé sur place.

Le motocycliste a terminé sa course contre une souche d'arbre et a été projeté plusieurs mètres en contrebas, indique dimanche la police cantonale de Fribourg dans un communiqué. La route cantonale entre Courlevon et Courtepin a été fermée pendant environ 4 heures pour permettre aux secours d'intervenir.

Une enquête a été ouverte. Elle tentera d'établir les raisons pour lesquelles le motard a quitté la chaussée.

