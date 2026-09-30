Le Fonds national suisse demande 5,4 milliards de francs à la Confédération pour financer la recherche entre 2029 et 2032. Objectif: maintenir la Suisse parmi les leaders mondiaux de l’innovation scientifique.

Le FNS aimerait 5,4 milliards de francs pour la période 2029-2032

Le FNS aimerait 5,4 milliards de francs pour la période 2029-2032

ATS Agence télégraphique suisse

Le Fonds national suisse (FNS) indique mercredi avoir sollicité 5,4 milliards de francs auprès de la Confédération afin de pouvoir financer des projets de recherche pour la période allant de 2029 à 2032. Selon le FNS, cet argent doit permettre à la Suisse de continuer à figurer dans le peloton de tête en matière d'innovations scientifiques.

«Si la Suisse veut conserver son leadership mondial, elle a besoin d'effectuer des investissements stables et à long terme dans une recherche d'excellence», indique le président du Conseil de la recherche du FNS Torsten Schwede, cité dans le communiqué de la fondation.

Les 5,4 milliards de francs demandés pour la période 2029-2032 correspondent à une croissance budgétaire annuelle de 3% par rapport à 2028. Le FNS rappelle que le programme d'économies de la Confédération 2027 a des incidences sur le FNS. Le taux de croissance annuel à long terme du budget de l'institution est limité. Il devrait en moyenne s'élever à 1,6% entre 2024 et 2032.

Plusieurs priorités

Le FNS a donné les grandes orientations de son programme 2029-2032. Il s'est fixé plusieurs priorités principales.

L'institution veut en premier lieu utiliser plus rationnellement les ressources servant à la recherche. Les infrastructures doivent être mieux partagées et développées de façon coordonnée entre les différents acteurs liés au monde scientifique.

De son côté, le FNS va renforcer sa collaboration avec d'autres institutions publiques et fondations privées établies en Suisse. Il va aussi travailler à établir des partenariats «solides» avec d'autres pays.

Le FNS entend également mettre l'accent sur la recherche exploratoire. Souvent, l'utilité de certaines idées ne se révèle «que sur le long terme». Le portefeuille d'encouragement du FNS contiendra ainsi des projets «non conventionnels» en plus grand nombre.

L'importance des sciences

Le Fonds national suisse souligne par ailleurs l'importance de la science dans un monde mouvant, affecté par la dérive climatique, les tensions géopolitiques et l'émergence de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Dans cet univers en rapide transformation, la recherche peut participer à l'émergence de nouvelles solutions.

Le FNS consacre son budget à encourager la recherche de haut niveau en Suisse. Il finance actuellement plus de 6000 projets réunissant plus de 24'000 chercheurs et chercheuses au sein des hautes écoles et d'autres institutions.