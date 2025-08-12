Les prix de l'immobilier continuent d'augmenter en Suisse. La forte demande et les faibles taux d'intérêt font grimper les prix, en particulier au deuxième trimestre. Les nouvelles données révèlent une tendance chez les emprunteurs hypothécaires.

Hausse des prix de l'immobilier: les hypothèques Saron ont le vent en poupe

La flambée des prix de l'immobilier en Suisse favorisent les hypothèques Saron. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

Nicola Imfeld et ATS Agence télégraphique suisse

Les prix des maisons et des appartements ont encore grimpé au premier semestre 2025. La hausse s’est nettement accélérée au deuxième trimestre dans toute la Suisse, portée par une forte demande et des taux d’intérêt bas.

Entre janvier et juin, le prix moyen des maisons individuelles a progressé de 3,4% à l’échelle nationale, celui des appartements en copropriété de 2,4%, selon les données publiées mardi 12 août par le courtier hypothécaire Moneypark et la start-up zurichoise Pricehubble, spécialisée dans l’analyse immobilière. Sur un an, la hausse atteint 7,4% pour les maisons et 4,2% pour les appartements.

En Suisse romande, les maisons individuelles ont gagné 3,6% sur six mois, contre 3,2% en Suisse alémanique. Après un début d’année calme, les prix se sont envolés au deuxième trimestre. Pour les appartements, la hausse depuis janvier est de 2,3% en Suisse romande et de 2,4% en Suisse alémanique. Sur un an, la progression atteint 4,5% en Suisse romande et 3,8% outre-Sarine.

Les hypothèques Saron sont en plein essor

Pour financer leur achat, les particuliers ont privilégié les durées moyennes de cinq à neuf ans et les hypothèques à court terme. Les hypothèques Saron séduisent particulièrement en Suisse alémanique, où elles représentent 19% du marché, contre seulement 7% en Suisse romande, en léger recul par rapport au semestre précédent.

Face à l’incertitude sur l’évolution des taux, de plus en plus d’emprunteurs optent pour le Saron, soit comme alternative aux durées courtes, soit comme deuxième tranche en complément d’un prêt à taux fixe. Elles représentent désormais un peu plus de 10% des hypothèques de premier rang et plus de 20% des prêts de deuxième rang, offrant une plus grande flexibilité et des avantages intéressants dans le contexte actuel de taux directeur bas.

Les banques ont ainsi renforcé leur présence, captant 67% du marché, soit 12% de plus qu’au premier semestre 2024. Elles ont profité du succès des hypothèques Saron, absentes de l’offre des compagnies d’assurance. Celles-ci voient leur part reculer à 19% (-39%), tandis que les caisses de pension progressent à 14% (+56%).