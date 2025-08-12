DE
FR

Maisons comme apparts
Les prix de l'immobilier suisse continuent leur ascension

L'immobilier suisse poursuit son ascension avec une hausse significative des prix au premier semestre. Moneypark rapporte une augmentation de 4,2% pour les appartements et 7,4% pour les maisons. La demande reste forte malgré les incertitudes économiques.
Publié: il y a 57 minutes
Partager
Écouter
Sur les six premiers mois de l'année, les prix des appartements ont bondi de 4,2% et ceux des maisons se sont envolés de 7,4%. (Photo d'archives)
Photo: LAURENT GILLIERON
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'immobilier suisse a poursuivi son envolée au premier semestre, autant pour les prix des maisons que des appartements. La demande pour des logements en propriété a augmenté, soutenue par la faiblesse des taux d'intérêt, mais les incertitudes économiques provoquées par la guerre commerciale américaine pourraient faire hésiter les acheteurs.

A lire aussi
Voici le véritable impact de l'immigration sur les prix du logement en Suisse
Une fausse coupable?
Voici l'impact réel de l'immigration sur les prix du logement en Suisse
«Une correction de prix de 10% ne peut jamais être exclue»
Interview
Les risques immobiliers
«Une correction de prix de 10% ne peut jamais être exclue»

Sur les six premiers mois de l'année, les prix des appartements ont bondi de 4,2% sur un an, avec une progression de 4,5% en Suisse romande et de 3,8% dans la partie alémanique du pays, a détaillé le portail de services financiers Moneypark mardi dans une étude. Ceux des maisons se sont même envolés de 7,4% en moyenne nationale, avec 7,4% en Suisse alémanique et 7,5% en Romandie.

Réticence

«En raison de la faiblesse des taux d'intérêt, une reprise encore plus prononcée du marché pouvait être attendue, mais la politique de sélection des dossiers plus stricte des prestataires hypothécaires et la situation économique incertaine, rendue très imprévisible notamment par la politique douanière américaine, font apparaître une certaine réticence» chez les acquéreurs, ont constaté les experts de Moneypark.

La progression du marché devrait malgré tout se poursuivre en seconde partie d'année, «car acheter devrait rester nettement plus avantageux que louer pour le moment», selon l'étude.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la