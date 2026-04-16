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Filature et fusillade
Un banquier suisse exécuté en pleine rue au Panama

Miguel G., économiste et avocat suisse de 60 ans, a été tué par balles mercredi à Panama City. Selon les premiers éléments, son véhicule aurait été pris en filature avant qu’au moins un commando n’ouvre le feu à de multiples reprises.
Publié: il y a 29 minutes
Miguel G. aurait reçu au moins cinq balles, selon des informations relayées par un journal panaméen, mais pas confirmée pas des sources officielles.
Photo: DR
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

L’économiste et avocat suisse Miguel G.*, CEO de la maison de titres Firmus Financial Inc., a été abattu mercredi après-midi dans le secteur de Llano Bonito, près de l’accès au Corredor Sur, à Panama City, selon des informations rapportées par le média panaméen «Crítica», repris par «20 minutes».

Agé de 60 ans, Miguel G. disposait d’une solide expérience dans le secteur bancaire international. Il avait occupé des fonctions de vice-président et de dirigeant au sein d’établissements financiers suisses actifs aux Bahamas. Installé au Panama depuis onze ans, il y exerçait des activités sur le marché des valeurs mobilières.

Filature et fusillade

Le cadre financier avait ses bureaux dans la tour Financial Park, située à Costa del Este, et effectuait régulièrement des déplacements professionnels dans plusieurs pays d’Amérique du Sud.

Selon les premiers éléments, deux véhicules auraient pris en filature le 4x4 conduit par Miguel G. Arrivé à la 17e rue, les occupants de ces voitures auraient ouvert le feu à de multiples reprises. Touché par plusieurs tirs, l’homme d’affaires suisse aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter un poteau électrique.

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D’après des informations non officielles relayées par «Crítica», la victime aurait reçu au moins cinq balles. Plus de quinze douilles ont été retrouvées sur les lieux par les experts en criminalistique du ministère public, renforçant l’hypothèse d’une attaque ciblée contre le dirigeant.

Ce meurtre est survenu au Panama un jour à peine après l’annonce par le gouvernement du déploiement de 900 policiers dans plusieurs zones de Panama City, Colón et San Miguelito. Selon les chiffres officiels, ces secteurs concentrent près de 70% des homicides enregistrés depuis le début de l’année.

*nom connu de la rédaction

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