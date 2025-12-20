Un incendie dans un grenier à Beringen (SH) a causé un important dégagement de fumée dans la nuit du 19 au 20 décembre 2025. Les autorités ont émis une alerte via Alertswiss, demandant aux résidents de fermer portes et fenêtres. Aucun blessé n'a été signalé.

Un incendie s'est déclaré dans un grenier à Beringen (SH)

Un incendie s'est déclaré dans un grenier à Beringen (SH)

ATS Agence télégraphique suisse

L'incendie d'un grenier au centre du village de Beringen (SH) a provoqué un important dégagement de fumée dans la nuit de vendredi à samedi. Le canton de Schaffhouse, qui avait invité à éviter La zone concernée via le service d'alerte Alertswiss, a levé l'alerte.

Contacté par Keystone-ATS, un porte-parole du service du feu a déclaré qu'aucun blessé n'avait été à déplorer.

Les personnes se trouvant dans le bâtiment – un restaurant et un hôtel – ont pu se mettre elles-mêmes en sécurité, a ajouté le porte-parole. Selon les premières constatations, aucune personne ne se trouvait dans les combles au moment de l'incendie. Les travaux d'extinction étaient encore en cours.

En raison de la forte fumée, les autorités schaffhousoises ont appelé les riverains à fermer les fenêtres et les portes ainsi qu'à éteindre les aérations et les climatiseurs.