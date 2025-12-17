DE
Intervention des pompiers
Un incendie s'est déclaré cette nuit au troisième étage du Palais fédéral

Une incendie s'est déclaré cette nuit au troisième étage du Palais fédéral, à Berne. Les pompiers dépêchés sur place ont rapidement pu maitriser le sinistre, sans que personne ne soit mis en danger.
Publié: 07:55 heures
|
Dernière mise à jour: 18:07 heures
Mercredi matin, vers 7 h, deux camions de pompiers sont arrivés à toute vitesse devant le Parlement fédéral.
La rédaction de Blick

Mercredi matin, vers 7 h, deux camions de pompiers sont arrivés à toute vitesse devant le Parlement fédéral, après le déclenchement d'une alarme incendie Les membres du Conseil national et du Conseil des Etats qui souhaitaient entrer dans le bâtiment pour siéger dans le cadre de la session d'hiver ont dû patienter à l'extérieur, notamment Thomas Aeschi, chef du groupe parlementaire de l'Union démocratique du Centre (UDC), et Philipp Matthias Bregy, président du Parti du parti Le Centre. 

L'alarme incendie s'est déclenchée au troisième étage et les pompiers évaluent actuellement la situation. Cependant, rien n'indique qu'il y ait une urgence particulière. Les membres du Conseil national et du Conseil des Etats ont donc profité donc de ce drôle épisode pour faire une pause et prendre un premier café.

Une vingtaine de minutes plus tard, les parlementaires ont été autorisés à réintégrer le bâtiment. Selon les pompiers de Berne, un petit incendie s'était déclaré au troisième étage. Il a été rapidement maîtrisé et le bâtiment est actuellement en cours de ventilation. Il n'y a eu aucun danger pour les personnes. 

