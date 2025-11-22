DE
«Rendez-vous Bundesplatz»
465'000 visiteurs au spectacle de lumière sur le Palais fédéral

Le spectacle son et lumières «Rendez-vous Bundesplatz» à Berne a attiré 465'000 spectateurs malgré une météo capricieuse. Cette 15e édition, intitulée «Voyage», s'est terminée samedi soir avec des projections de monuments mondiaux et de la musique live.
Publié: il y a 29 minutes
Un pharaon au lieu de sept conseillers fédéraux : pendant le spectacle son et lumière, la façade du Palais fédéral s'est transformée en pyramide égyptienne.
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
Le spectacle son et lumières «Rendez-vous Bundesplatz», qui s'est achevé samedi soir, a attiré quelque 465'000 spectateurs sur la Place fédérale à Berne, malgré une météo pas toujours favorable, ont indiqué les organisateurs. Cette 15e édition s'intitulait «Voyage».

Un groupe d'activistes suisses et tibétains a mis en scène samedi soir son propre spectacle lumineux et brandi des drapeaux tibétains pour attirer l'attention sur l'oppression du Tibet par la Chine.

Ils ont critiqué la décision des services du Parlement de supprimer le Tibet, qui figurait dans le concept initial du spectacle. L'Association Jeunesse tibétaine en Europe (VTJE) a dénoncé de l'autocensure et une courbette devant les pressions politiques de la Chine.

Un peu moins de monde qu'en 2024

Pour la première fois, les projections, qui duraient environ 30 minutes, étaient accompagnées de musique live. Il y avait trois représentations par soir. Dans «Voyage», le spectateur pouvait voir des monuments mondialement connus comme la Tour Eiffel, les pyramides égyptiennes ou le Taj Mahal indien.

Cette 15e édition a débuté le 18 octobre et s'est terminée samedi. L'année dernière, près de 621'000 personnes avaient assisté au spectacle intitulé «Volare». Le prochain «Rendez-vous Bundesplatz» aura lieu du 17 octobre au 21 novembre 2026.

