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Un hélicoptère en action
La foudre provoque un feu de forêt dans les préalpes

Un incendie de forêt a été maîtrisé mercredi près d'Innerthal (SZ). Les pompiers, aidés d’un hélicoptère, ont combattu les flammes dans un terrain escarpé. L'incendie aurait été causé par un coup de foudre.
Publié: il y a 25 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Un début d'incendie de forêt dans le canton de Schwyz. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les pompiers ont éteint un début de feu de forêt mercredi près d'Innerthal, dans les préalpes schwyzoises. Un hélicoptère d'extinction a aussi été sollicité. Ce dernier a effectué une dizaine de vols pour aider les hommes du feu au sol à éteindre l'incendie.

L'alerte a été donnée peu après 14h30 dans le secteur de Schwarzenegg, au-dessus d'Innerthal. L'aide de l'hélicoptère s'est révélée nécessaire en raison du terrain escarpé, indique jeudi la police schwyzoise. L'origine de l'incendie est probablement liée à un coup de foudre.

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