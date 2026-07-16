Un incendie de forêt a été maîtrisé mercredi près d'Innerthal (SZ). Les pompiers, aidés d’un hélicoptère, ont combattu les flammes dans un terrain escarpé. L'incendie aurait été causé par un coup de foudre.

La foudre provoque un feu de forêt dans les préalpes

La foudre provoque un feu de forêt dans les préalpes

Un hélicoptère en action

ATS Agence télégraphique suisse

Les pompiers ont éteint un début de feu de forêt mercredi près d'Innerthal, dans les préalpes schwyzoises. Un hélicoptère d'extinction a aussi été sollicité. Ce dernier a effectué une dizaine de vols pour aider les hommes du feu au sol à éteindre l'incendie.

L'alerte a été donnée peu après 14h30 dans le secteur de Schwarzenegg, au-dessus d'Innerthal. L'aide de l'hélicoptère s'est révélée nécessaire en raison du terrain escarpé, indique jeudi la police schwyzoise. L'origine de l'incendie est probablement liée à un coup de foudre.