L'OpenAir de St-Gall repart pour une nouvelle édition

L'Openair de St-Gall débute ce jeudi avec près de 100 artistes et DJ sur scène jusqu’à dimanche. Jusqu’à 30'000 fans sont attendus chaque soir au Sittertobel pour ce festival incontournable.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Openair de St-Gall débute ce jeudi. Sur différentes scènes, près d’une centaine d’artistes et de DJ se produiront jusqu’à dimanche. Jusqu’à 30'000 fans de musique sont attendus chaque soir.

Bratwurst, Olma, Openair: ce sont sans doute les trois mots les plus associés à St-Gall en dehors de la Suisse orientale. Comme souvent avec les clichés, ils reposent sur une réalité: depuis 45 ans, le Sittertobel accueille de nouvelles générations de fans de musique venus de toute la Suisse et des pays voisins.

90% des pass vendus

Twenty One Pilots, Nina Chuba, Zara Larsson ou encore Scooter figurent parmi les têtes d’affiche. Comme toujours, la programmation couvre un large éventail de goûts musicaux: des artistes établis comme Jan Delay, des groupes comme Wet Leg, connus parfois pour un seul tube («Chaise Longue»), ou encore des formations ayant récemment sorti un album comme All Them Witches. S’y ajoutent des artistes alémaniques reconnus comme Baschi ou Hecht, ainsi que des groupes régionaux comme Panda Lux.

A peine une semaine avant le début du festival, des billets étaient encore disponibles dans plusieurs catégories. Les organisateurs se disent satisfaits des préventes, nettement supérieures à celles de l’an dernier, avec plus de 90% des pass quatre jours déjà vendus.

L’objectif est un taux de remplissage d’environ 90%. «Nous sommes actuellement en bonne voie pour atteindre cet objectif.» La météo reste toutefois un facteur déterminant pour les achats de dernière minute.

Rôle de pionnier à ses débuts

Le festival revendique une programmation capable de rassembler des publics très divers. À l’inverse d’événements plus spécialisés comme l’Openair Frauenfeld, consacré au hip-hop, et célèbres aussi grâce à ces images de festivaliers couverts de boue après la pluie.

A ses débuts, l'Openair de St-Gall était l’une des rares occasions en Suisse orientale d’assister à des concerts de rock ou de pop. Dans les années 1980, cette même soif de concerts a aussi donné naissance à la Grabenhalle dans la ville de St-Gall, avec une orientation musicale différente.

Cette époque pionnière est depuis longtemps révolue. Le festival est devenu un événement de grande ampleur nécessitant une organisation efficace: billetterie, accès, restauration. Les paiements en espèces ont été supprimés sur le site.

L’évolution de l’industrie musicale a également entraîné une transformation de l'organisation: depuis 2020, le festival appartient à la Gadget Entertainment Group AG et, via une participation majoritaire, au groupe CTS Eventim, l’un des plus grands acteurs mondiaux du secteur.

La collaboration avec CTS Eventim est globalement jugée positive. Les décisions stratégiques et opérationnelles restent prises localement par l’équipe du festival.

Hausse des cachets

Comme pour d’autres festivals, les prix des billets ont tendance à augmenter ces dernières années. L’accès aux quatre jours coûte 299 francs cette année. Cette évolution s’explique notamment par la hausse constante des cachets des têtes d’affiche. Un billet jeune a toutefois été introduit pour la première fois en 2026, destiné aux 12–16 ans à moitié prix.

Les efforts en matière de durabilité ont déjà été récompensés par un prix. Le verre, les canettes et les pailles en plastique sont interdits. Le transport public est inclus dans le prix du billet, et le nombre de places de parking a été réduit.

Les émissions de CO2, notamment liées aux déplacements des artistes, sont compensées. Ces fonds sont investis dans un fonds de fertilité des sols dans la région du lac de Constance ou dans un projet de reforestation au Nicaragua.