On l’a signalé… au Venoge Festival 2026

Il a rempli les plus grandes salles, cassé tous les records de streaming et marqué toute une génération. Le vendredi 14 août, Damso sera au Venoge Festival. Crois-nous: ton cœur risque de faire la Macarena si tu attends trop longtemps pour prendre tes billets.

C’est l’une des annonces qui fait déjà tourner les têtes pour l’été 2026: Damso sera au Venoge Festival le vendredi 14 août.

Et pour ses fans, ce n’est pas un concert comme les autres. Ce sera sa seule date en Suisse romande cet été. Autant dire qu’il y aura du monde au rendez-vous. Parce que lorsqu’un artiste de ce calibre annonce un passage unique dans la région, les billets ne restent pas disponibles très longtemps.

Depuis plus de dix ans, Damso enchaîne les cartons. Des milliards de streams, des albums devenus cultes et des salles remplies partout où il passe. Son nom est devenu incontournable pour toute une génération qui connaît ses textes par cœur.

0:00 Concert événement: Venoge Festival 2026

Pour ses 30 ans, le Venoge Festival a décidé de frapper fort. Le vendredi 14 août, Damso partagera l’affiche avec Rilès, Suzane, Yuston XIII, Yoa, Sniper et Marie Jay. Une programmation taillée pour celles et ceux qui veulent vivre l’une des plus grosses soirées rap et musiques actuelles de l’été en Suisse romande.

Infos billets Une seule date. Une seule chance de le voir en Suisse romande cet été. Après, il restera toujours les stories des autres. Une seule date. Une seule chance de le voir en Suisse romande cet été. Après, il restera toujours les stories des autres. En savoir plus

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