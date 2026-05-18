Le Ministère public de la Confédération a saisi plus de 13 millions de francs lors de perquisitions en Suisse. Deux personnes sont soupçonnées de blanchiment d’argent et de soutien à une organisation criminelle.

Fedpol saisit des avoirs d'une valeur de 13 millions de francs

Fedpol saisit des avoirs d'une valeur de 13 millions de francs

Blanchiment et soutient à des criminels

ATS Agence télégraphique suisse

Le Ministère public de la Confédération, en collaboration avec l'Office fédéral de la police (Fedpol), a saisi plus de 13 millions de francs lors de perquisitions menées dans quatre cantons. Cette opération s'inscrit dans le cadre d’une procédure pénale visant deux personnes. Elles sont soupçonnées de blanchiment d'argent et de participation et soutien à une organisation criminelle.

Plus d'un million en espèces

Les perquisitions menées dans les cantons d'Argovie, de Schwyz, de Zoug et de Genève ont eu lieu le 5 mai, a indiqué lundi le MPC. Les enquêteurs y ont découvert un sac contenant 1,3 million de francs en espèces, ainsi que des bijoux et des montres d'une valeur supérieure à un million de francs. Cinq véhicules de luxe ont également été saisis. Le blocage du registre foncier a été décidé pour plusieurs biens immobiliers d’une valeur de 9,6 millions de francs.

Le MPC a ouvert une procédure pénale contre deux personnes pour blanchiment d'argent qualifié et soutien à une organisation criminelle. Selon le communiqué, la personne arrêtée par les autorités fédérales a été placée en détention provisoire. L'autre personne prévenue purge déjà une peine de prison à l'étranger.