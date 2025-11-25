Publié: il y a 23 minutes

Le martin-pêcheur est rare en Suisse. Il figure sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction (archives). Photo: CYRIL ZINGARO

ATS Agence télégraphique suisse

Le martin-pêcheur a été désigné oiseau de l’année 2026. Plus de 18’000 personnes ont participé au vote et ont plébiscité cet oiseau, considéré comme l’un des plus beaux et des plus appréciés de Suisse, indique BirdLife mardi dans un communiqué.

Le cincle plongeur arrive en deuxième place du sondage mené auprès de la population. Viennent ensuite la bergeronnette des ruisseaux, le petit gravelot et l'hirondelle de rivage.

Le martin-pêcheur, qui vit près des eaux, est rare en Suisse. Il figure sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction. On compte actuellement entre 400 et 500 couples nicheurs. BirdLife insiste sur l'importance de préserver ou de recréer des milieux naturels adaptés pour cette espèce.