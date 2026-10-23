Le Conseil fédéral rejette les critiques sur le prix fixe des F-35 et annonce des mesures pour plus de transparence dans les acquisitions d’armement. Viola Amherd et armasuisse ont étudié les contrats en détail, affirme Berne.

Le Conseil fédéral défend la gestion du contrat d'achat des F-35

Le Conseil fédéral défend la gestion du contrat d'achat des F-35

ATS Agence télégraphique suisse

A la suite des critiques concernant le soi-disant prix fixe des F-35, le Conseil fédéral a accepté six des sept recommandations formulées par la commission de gestion. Il rejette l'accusation selon laquelle les contrats américains n'auraient pratiquement pas été lus.

Le Conseil fédéral regrette l'impression que seul le chef de projet aurait lu le contrat dans son intégralité. Tel n’est pas le cas, communique-t-il vendredi.

Outre l’ancien chef de l’armement, d’autres collaborateurs d’armasuisse, qui n’ont pas été auditionnés par la commission de gestion du National, ont lu les contrats en détail. L'ancienne conseillère fédérale Viola Amherd a quant à elle analysé les passages principaux de ces contrats qui concernaient le prix fixe.

Toutefois, les critiques ne resteront pas sans conséquences. Les acquisitions d’armement devront être plus transparentes. La gestion des risques doit être améliorée et le service juridique d’armasuisse renforcé.

La commission de gestion avait révélé en septembre qu'il n'avait jamais été question de prix fixe pour l'achat des nouveaux avions de combat.