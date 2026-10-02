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Même au sein de la droite
En Suisse, deux tiers de la population s'opposent aux F-35

Une majorité de 65% des Suisses rejette l'achat des avions F-35, révèle un sondage. L'opposition est forte dans toutes les régions et tranches d'âge.
Publié: il y a 23 minutes
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L'achat des avions de combat F-35 crée de vifs débats.
Photo: Anadolu
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ATS Agence télégraphique suisse

Une large majorité de la population suisse s'oppose à l'achat des avions de combat F-35. Selon un sondage de 20 Minutes/Tamedia, 65% des personnes interrogées y sont opposées, tandis que 28% y sont favorables. Toutes les tranches d’âge sont opposées à cette acquisition.

Dans les détails, 44% des personnes interrogées sont «clairement» opposées à l'acquisition des avions de combat F-35 et 21% «plutôt» opposées, selon le sondage publié vendredi par l'institut de recherche Leewas. Seuls 14% se prononcent clairement en faveur de cette acquisition, et 14% sont «plutôt pour».

Le rejet est le plus fort au sein des partisans du PS (80%) et des Vert-e-s (83%). Au sein de l’UDC, 59% sont opposés à cet achat, contre 58% au Centre. Les partisans du PLR sont les plus favorables à l'achat de ces avions de combat (43%).

Pas de fossé entre les sexes

Selon le sondage, toutes les tranches d'âge s'opposent à cet achat, avec un rejet plus marqué chez les 50-64 ans (avec 67%).

Il n’y a pas de grandes différences entre les hommes et les femmes. Certes, les hommes sont plus favorables à cet achat (34%) que les femmes (23%). Mais, la proportion de femmes et d'hommes contre s'élève à respectivement 67% et 62%.

Selon le sondage, tant en ville (65%) que dans les agglomérations (63%) et à la campagne (65%), une nette majorité s’oppose à cette acquisition.

Le sondage a été réalisé entre le 24 et le 27 septembre 2026. Les résultats s’appuient sur 10'858 réponses modélisées (7'658 en Suisse alémanique, 2'906 en Suisse romande et 294 au Tessin). La marge d’erreur statistique est de 2,5 points de pourcentage. Elle est plus importante (10%) pour la Suisse italienne, car nettement moins de Tessinois ont participé au sondage.

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