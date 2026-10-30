La Suisse pourrait bientôt interdire les symboles nazis. La commission juridique du Conseil national a approuvé une loi pour combler les lacunes actuelles. Une décision finale est attendue après de nouvelles discussions.

La Suisse se dirige vers une interdiction formelle des symboles nazis

La Suisse se dirige vers une interdiction formelle des symboles nazis

ATS Agence télégraphique suisse

Les symboles nazis devraient être interdits en Suisse. La commission des affaires juridiques du Conseil national est entrée en matière sur une loi en ce sens. Pour la commission, l’interdiction des symboles nazis est un signal fort indiquant que la Suisse ne tolère pas l’utilisation publique de tels symboles. Une minorité estime que le projet ne contribue pas à prévenir les actes antisémites.

Les symboles nazis représentent une idéologie qui méprise la vie humaine et qui est contraire aux valeurs fondamentales d’une société démocratique et libérale, estime le Conseil fédéral. Le code pénal permet actuellement de punir quiconque utilise à des fins de propagande un symbole nazi, raciste, extrémiste ou faisant l'apologie de la violence. Une personne qui exhibe un tel signe sans intention de propagande ne risque en revanche rien.

Le Conseil fédéral prévoit de combler cette lacune et d'interdire l’utilisation publique des symboles manifestement nazis, comme la croix gammée, le salut hitlérien, la rune de la victoire (le S stylisé de Siegrune qui, doublé, servait d'insigne aux SS). La commission se penchera sur les détails lors d'une prochaine séance, indiquent vendredi les services du Parlement.