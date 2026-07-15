Des explosifs découverts chez l'auteur présumé du féminicide

Des explosifs dépourvus de système de mise à feu ont été découverts au domicile d'un Suisse de 59 ans à Leontica (TI). L'homme est soupçonné d'avoir abattu son ex-femme la semaine dernière et d'avoir tendu un piège à la police en provoquant une explosion à son domicile.
Les explosifs ont été découverts peu après 11 heures, alors que les opérations de sécurisation se poursuivaient dans la maison de l'homme, a indiqué mercredi la police cantonale tessinoise. Des spécialistes de l'Institut médico-légal de Zurich et les pompiers d'Acquarossa ont participé à l'intervention. Par mesure de précaution, des équipes de secours se tenaient également prêtes à intervenir. L'enquête et les vérifications liées aux événements survenus à Faido (TI) et à Leontica continueront ces prochains jours.
Pour mémoire, l'homme est soupçonné d'avoir tué son ex-femme à Faido, après lui avoir rendu visite dans une clinique de rééducation. Grâce aux images de vidéosurveillance de la clinique, il a été établi que le cinquantenaire avait rendu visite à son ex-femme pendant environ une heure jeudi dernier.
Le couple était divorcé depuis une vingtaine d'années. Jeudi soir, la femme avait été retrouvée grièvement blessée d'une balle à la tête dans l'enceinte de la clinique de rééducation de Faido. Elle a succombé à ses blessures plus tard à l'hôpital. La police soupçonne que l’explosion survenue le lendemain des faits à Leontica, dans la vallée de Blenio, était un piège. Trois policiers d'une unité spéciale ont été blessés lors de l'explosion, tandis que l'auteur présumé a trouvé la mort.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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