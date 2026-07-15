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Explosion au Tessin
Des explosifs découverts chez l'auteur présumé du féminicide

Des explosifs sans mise à feu ont été découverts à Leontica au domicile d’un homme de 59 ans, soupçonné d’avoir tué son ex-femme à Faido et tendu un piège explosif à la police.
Publié: il y a 59 minutes
L'auteur aurait fait exploser la maison de son frère à Leontica (TI) et en serait mort.
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

Des explosifs dépourvus de système de mise à feu ont été découverts au domicile d'un Suisse de 59 ans à Leontica (TI). L'homme est soupçonné d'avoir abattu son ex-femme la semaine dernière et d'avoir tendu un piège à la police en provoquant une explosion à son domicile.

Les explosifs ont été découverts peu après 11 heures, alors que les opérations de sécurisation se poursuivaient dans la maison de l'homme, a indiqué mercredi la police cantonale tessinoise. Des spécialistes de l'Institut médico-légal de Zurich et les pompiers d'Acquarossa ont participé à l'intervention. Par mesure de précaution, des équipes de secours se tenaient également prêtes à intervenir. L'enquête et les vérifications liées aux événements survenus à Faido (TI) et à Leontica continueront ces prochains jours.

Pour mémoire, l'homme est soupçonné d'avoir tué son ex-femme à Faido, après lui avoir rendu visite dans une clinique de rééducation. Grâce aux images de vidéosurveillance de la clinique, il a été établi que le cinquantenaire avait rendu visite à son ex-femme pendant environ une heure jeudi dernier.

Le couple était divorcé depuis une vingtaine d'années. Jeudi soir, la femme avait été retrouvée grièvement blessée d'une balle à la tête dans l'enceinte de la clinique de rééducation de Faido. Elle a succombé à ses blessures plus tard à l'hôpital. La police soupçonne que l’explosion survenue le lendemain des faits à Leontica, dans la vallée de Blenio, était un piège. Trois policiers d'une unité spéciale ont été blessés lors de l'explosion, tandis que l'auteur présumé a trouvé la mort.

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