Elle n'a plus le droit de conduire en Suisse
Une jeune italienne fait un gros excès de vitesse en roulant à 225 km/h sur l'A2

Une jeune Italienne de 22 ans roulait à 225 km/h sur l'A2 près de Balerna, au Tessin. Après deux mois d'enquête, elle a été identifiée et interrogée. La conductrice se voit interdire de conduire en Suisse.
Publié: 10:48 heures
La jeune femme de 22 ans a pu être localisée par la suite.
Photo: Screenshot Google Maps
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine Enderli

Cette automobiliste de 22 ans a beaucoup appuyé sur l'accélérateur. Fin juin 2025, une Italienne a traversé l'A2 à Balerna, au Tessin, à 225 kilomètres à l'heure! La vitesse maximale autorisée à cet endroit n'était que de 100 km/h.

Interdiction de conduire en Suisse

Après deux mois d'enquête, la police cantonale tessinoise est parvenue à déterminer l'identité de la conductrice et à la localiser. La femme, qui réside dans la province de Milan, a pu être interrogée entre-temps. Conséquences: elle n'a plus le droit de conduire un véhicule en Suisse et une plainte a été déposée contre elle.

