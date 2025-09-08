La jeune femme de 22 ans a pu être localisée par la suite.
Photo: Screenshot Google Maps
Janine Enderli
Cette automobiliste de 22 ans a beaucoup appuyé sur l'accélérateur. Fin juin 2025, une Italienne a traversé l'A2 à Balerna, au Tessin, à 225 kilomètres à l'heure! La vitesse maximale autorisée à cet endroit n'était que de 100 km/h.
Après deux mois d'enquête, la police cantonale tessinoise est parvenue à déterminer l'identité de la conductrice et à la localiser. La femme, qui réside dans la province de Milan, a pu être interrogée entre-temps. Conséquences: elle n'a plus le droit de conduire un véhicule en Suisse et une plainte a été déposée contre elle.
