Le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu, a été flashé à 225 km/h sur une autoroute limitée à 140 km/h. Il a publié une vidéo de l'incident sur X, s'attirant les critiques des internautes avant de s'excuser et de payer une amende de 194 euros.

Un ministre des Transports se fait flasher à 225 km/h

Le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu, a été flashé à 225 km/h sur l'autoroute Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Le ministre turc des Transports a écopé d'une embarrassante amende pour un excès de vitesse à 225 km/h, après avoir été filmé par ses équipes roulant à tombeau ouvert sur une autoroute du centre du pays.

Sur une vidéo mise en ligne dimanche soir sur son compte X, Abdulkadir Uraloglu apparaît au volant d'une puissante Audi dont le compteur grimpe jusqu'à 225 km/h, sur une portion limitée à 140 km/h.

Comble de l'ironie, la publication X se conclut par le mot-clé #LaTurquieAccélère, que le ministre utilise régulièrement pour vanter les nouvelles infrastructures du pays.

Une amende salée

Aussitôt épinglé par les internautes, le ministre a répondu quelques heures plus tard sur X à sa propre vidéo en affirmant avoir dépassé la limite de vitesse «sans (s)'en rendre compte» en voulant «vérifier l'état actuel de l'autoroute Ankara-Nigde».

Abdulkadir Uraloglu a joint à son message une photo de la contravention de 9267 livres turques (194 euros) dressée à son encontre, promettant d'être «beaucoup plus prudent à l'avenir».