DE
FR

Une amende salée
Un ministre des Transports se fait flasher à 225 km/h

Le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu, a été flashé à 225 km/h sur une autoroute limitée à 140 km/h. Il a publié une vidéo de l'incident sur X, s'attirant les critiques des internautes avant de s'excuser et de payer une amende de 194 euros.
Publié: 14:17 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
Partager
Écouter
Le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu, a été flashé à 225 km/h sur l'autoroute
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le ministre turc des Transports a écopé d'une embarrassante amende pour un excès de vitesse à 225 km/h, après avoir été filmé par ses équipes roulant à tombeau ouvert sur une autoroute du centre du pays.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Sur une vidéo mise en ligne dimanche soir sur son compte X, Abdulkadir Uraloglu apparaît au volant d'une puissante Audi dont le compteur grimpe jusqu'à 225 km/h, sur une portion limitée à 140 km/h.

Comble de l'ironie, la publication X se conclut par le mot-clé #LaTurquieAccélère, que le ministre utilise régulièrement pour vanter les nouvelles infrastructures du pays.

Une amende salée

Aussitôt épinglé par les internautes, le ministre a répondu quelques heures plus tard sur X à sa propre vidéo en affirmant avoir dépassé la limite de vitesse «sans (s)'en rendre compte» en voulant «vérifier l'état actuel de l'autoroute Ankara-Nigde».

A lire aussi
Un jeune conducteur sans permis flashé à 162 km/h sur l'A9
Dans une zone 80
Un jeune conducteur sans permis flashé à 162 km/h sur l'A9
Ce multimillionnaire flashé à Lausanne a payé cher à cause de sa fortune
90'000 francs d'amende
Ce multimillionnaire flashé à Lausanne a payé plus cher à cause de sa fortune

Abdulkadir Uraloglu a joint à son message une photo de la contravention de 9267 livres turques (194 euros) dressée à son encontre, promettant d'être «beaucoup plus prudent à l'avenir».

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus