DE
FR

Excès de bureaucratie
Beat Jans redoute que Bruxelles freine les rapatriements

Beat Jans craint qu'un excès de bureaucratie dans l'UE ne complique le rapatriement de requérants d'asile déboutés. Il l'a dit à l'issue d'une réunion des ministres de la justice de l'espace Schengen mardi à Luxembourg.
Publié: il y a 22 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
Partager
Écouter
Beat Jans a souligné à Luxembourg le taux élevé de renvois de requérants déboutés de Suisse en comparaison européenne (archives).
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Beat Jans redoute qu’une bureaucratie excessive au sein de l’Union européenne n’entrave le renvoi des requérants d’asile déboutés. Le conseiller fédéral l’a déclaré mardi à Luxembourg, à l’issue d’une réunion des ministres de la Justice de l’espace Schengen.

A lire aussi
Résidente suisse depuis 16 ans, cette docteure en biologie risque l'expulsion
Une Equatorienne désespérée
Résidente suisse depuis 16 ans, cette scientifique risque l'expulsion
Nouveau renvoi choquant d'une famille vers la Croatie depuis Vaud
Enquête
Depuis le canton de Vaud
Nouveau renvoi d'une famille traumatisée vers la Croatie

Les participants à la réunion ont discuté d'une nouvelle directive en matière de renvois. Celle-ci porte aussi sur la reconnaissance mutuelle de décisions d'asile négatives. La question reste ouverte de savoir si cette reconnaissance doit être obligatoire ou rester volontaire. Beat Jans a plaidé pour la seconde solution, a-t-il déclaré devant les journalistes suisses. Il y a encore beaucoup trop de choses qui ne sont pas claires, a-t-il dit, craignant qu'elles ne freinent les retours de requérants déboutés.

Son homologue suédois Johan Forssel redoute lui aussi un excès de bureaucratie et se montre «très sceptique». Quant au Néerlandais David van Weel, il a estimé qu'une reconnaissance mutuelle ne sera bonne que si elle aide aux rapatriements, sinon ce ne sera pas le cas.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus