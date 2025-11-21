Les organisateurs de l'Eurovision ont annoncé vendredi des modifications des règles de vote du concours musical pour renforcer la «confiance» et la «transparence». Ils réagissent à la controverse survenue à cause du soutien massif du public aux candidats d'Israël.

L’Eurovision revoit son système après le scandale du vote pour Israël

La dernière finale de l'ESC s'est déroulée à Bâle. Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

Les organisateurs de l’Eurovision ont annoncé vendredi une révision des règles de vote afin de renforcer la «confiance» et la «transparence». Cette décision intervient après la polémique liée au soutien massif du public aux candidats israéliens.

«Nous prenons des mesures claires et décisives, afin que l'Eurovision continue de célébrer la musique et l'unité. Il est en effet important qu'il reste un espace neutre et qu'il ne soit pas instrumentalisé», a déclaré le directeur du Concours Eurovision de la Chanson, Martin Green, dans un communiqué.