On a beaucoup spéculé sur la présence de Céline Dion à l'Eurovision de Bâle. Elle révèle maintenant aux médias français qu'elle voulait effectivement se produire en Suisse, mais n'a tout simplement pas pu.

1/5 Les fans et les présentatrices espéraient que Céline Dion se produirait à l'Eurovision à Bâle. Photo: IMAGO/NTB

Lucien Esseiva

Beaucoup espéraient la voir chanter à l’Eurovision en Suisse. Céline Dion aurait sans aucun doute été l’invitée d’honneur rêvée du concours musical organisé à Bâle. Avant et pendant l’événement, les spéculations allaient bon train. Certains affirmaient même qu’elle était déjà sur place. Finalement, la star canadienne ne s’est pas produite. Et il y a une bonne raison à cela, comme Céline Dion le révèle au «Parisien».

Le quotidien français révèle que Dion devait chanter, le 17 mai à Bâle, son titre «Ne partez pas sans moi», la chanson qui lui avait offert la victoire pour la Suisse en 1988. Mais, peu avant de monter sur scène, la chanteuse aurait été victime d’une crise qui l’a empêchée de se produire. «Elle a alors immédiatement quitté la Suisse et est retournée à Las Vegas en jet privé», écrit le journal. Après cet épisode, Céline Dion n’est réapparue en public qu’une seule fois, comme spectatrice à un concert de Coldplay à Las Vegas, en compagnie de ses trois fils.

Un nouveau film documentaire

Depuis plusieurs années, Céline Dion souffre du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui provoque une raideur musculaire et des crampes. Malgré ce diagnostic, elle avait ému le monde entier en juillet 2024 en interprétant «L’hymne à l’amour» lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, depuis le premier étage de la tour Eiffel.

Un nouveau documentaire, diffusé ce mercredi soir 3 septembre sur la chaîne française M6, revient sur sa carrière et livre un témoignage personnel. La chanteuse y partage notamment un souvenir émouvant lié à son mari disparu, René Angélil. Elle raconte la première fois qu’il a entendu «Pour que tu m’aimes encore», écrite par Jean-Jacques Goldman. «J’ai regardé René qui fondait en larmes, il allait s’effondrer. Je ne savais pas quoi dire. Nous avons pleuré parce qu’il avait travaillé si profondément. C’était comme un nouveau départ.»

Ce film intitulé «Céline Dion raconte 'D’eux'» offre un regard intime sur la vie et le parcours de l’artiste. Malgré les épreuves liées à sa santé, Céline Dion demeure l’une des chanteuses les plus appréciées et les plus populaires au monde. Ses admirateurs continuent d’espérer un rétablissement et de nouvelles apparitions de cette voix exceptionnelle.