Bâle a brillamment accueilli l'Eurovision 2025, offrant une semaine d'euphorie et de spectacles grandioses. La ville suisse a démontré son talent pour organiser de grands événements, avec une ambiance festive et une météo clémente.

1/7 JJ a remporté l'ESC 2025 pour l'Autriche. Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Barbara Lanz et Laszlo Schneider

1 Bâle en tête

Un immense coup de cœur pour cette ville en ébullition pendant toute une semaine. Bâle a prouvé que la Suisse a un vrai talent pour accueillir les grands événements. Les fans sont venus en masse, la météo a été de la partie, les spectacles étaient mis en scène de façon grandiose. Que demander de plus – si ce n’est un autre Concours Eurovision à domicile, et vite!

2 Hazel Brugger et sa langue

Le trio de présentatrices de l’Eurovision – Hazel Brugger, Sandra Studer et Michelle Hunziker – a été à la hauteur de l'événement. Les trois femmes ont su divertir le public avec humour et autodérision. Les moments forts n’ont pas manqué, surtout lors des demi-finales.Quand Hazel Brugger s’est mise à faire des acrobaties avec sa langue, on pensait avoir tout vu. Et pourtant, elle a remis ça en finale – cette fois avec Michelle Hunziker à ses côtés. Depuis, il y en a sûrement plus d’un qui s’est regardé dans le miroir pour voir s’il ou elle maîtrisait aussi bien cette figure.

3 Des présentatrices qui chantent

La chanson «Made in Switzerland» a déclenché un véritable enthousiasme lors de la première demi-finale. Hazel Brugger et Sandra Studer y ont chanté les atouts de la Suisse, avec beaucoup d’humour – et surtout, avec des voix étonnamment justes. Les fans ont salué leur performance sur les réseaux sociaux, allant jusqu’à réclamer que la chanson soit officiellement soumise au vote du concours. Reste à savoir si cela aurait suffi à décrocher plus de zéro point au vote du public…

4 Zoë Më

Sa chanson «Voyage» était un morceau tout en douceur, et bien des observateurs se demandaient avant le concours si ce n’était pas un peu trop calme pour l’Eurovision. Mais ce samedi soir, Zoë Më a impressionné par la justesse de sa voix et l’émotion qu’elle a su transmettre. La salle s’est transformée en une mer de lumières, et à la fin, même la chanteuse en avait la chair de poule.

5 Les fans, les fans, les fans

Des milliers de fans ont prouvé à Bâle que la devise de l’Eurovision n’était pas qu’un slogan: United By Music n'est pas qu'une formule creuse, mais une réalité vécue. Tout au long de la semaine de l’Eurovision, la bonne humeur n’a cessé de monter, gagnant même ceux qui, d’ordinaire, ne prêtent guère attention au concours. La fièvre contagieuse que les fans ont apportée en Suisse est de celles qu’on aimerait voir se transmettre encore et encore.

6 La fausse note

Photo: AFP

Même au cœur de la plus belle des fêtes, il peut y avoir une fausse note. Cette fois, elle portait un nom: Céline Dion. Toute la semaine, les rumeurs allaient bon train sur une possible apparition de la superstar, ancienne gagnante pour la Suisse. Samedi, certains affirmaient même qu’elle était en ville. Mais au final, les spectateurs ont dû se contenter de… rien. Pas de Céline Dion, pas de message, malgré quelques vidéos diffusées lors des demi-finales. Et aucune explication sur l’absence de la légende.