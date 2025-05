1/7 Une apparition de Céline Dion à l'ESC 2025 à Bâle semble probable. Le message de bienvenue, qui faisait partie de l'émission lors des deux premières répétitions générales de la finale, a été supprimé de la grille de diffusion. Photo: AFP

Michel Imhof

Céline Dion, sera-t-elle présente à la finale du Concours Eurovision de la chanson 2025 en Suisse? Parmi les fans de l'ESC, c'est la question que tout le monde se pose ces derniers jours. Selon les informations de Blick, tout laisse à penser que la légende de la musique participera à la grande finale.

Et les indices sont bien présents! Le programme complet du spectacle ne serait plus disponible pour tous les employés de la production. En effet, les collaborateurs disposant du programmes imprimés ont constaté que le message de bienvenue enregistré lors des répétitions et de la première demi-finale de l'ESC ne s'y trouve plus. Un signe que le clip diffusé lors des répétitions a été remplacé par une prestation de Céline Dion? La RTS n'a pas voulu confirmer cette information.

Dans son message, Céline Dion déclarait qu'elle était triste de ne pas pouvoir être sur place à Bâle ce jour-là. Elle n'a toutefois pas dit qu'elle ne pourrait pas assister à l'ensemble de l'événement.

Le jet de la chanteuse atterrit à Bâle

Dès vendredi, plusieurs médias, dont la «BBC», ont rapporté que le jet privé de la chanteuse de «My Heart Will Go On» avait quitté Paris pour Bâle. Aucune photo de Céline Dion n'est toutefois apparue jusqu'à présent. Selon nos informations, la RTS a pour stratégie de ne rien confirmer avant la potentielle apparition surprise de Céline Dion dans l'émission.

L'approche était similaire lors de la cérémonie d'ouverture des matches olympiques de 2024 à Paris. Des rumeurs avaient alors fait état d'une première apparition de la Canadienne après son retrait de la scène en raison de sa maladie, le syndrome de la personne raide. Sa présence n'a jamais été confirmée au préalable. Pourtant, à la fin de l'événement, la chanteuse avait chanté du haut de la tour Eiffel le classique d'Edith Piaf, «Hymne A L'Amour», et avait provoqué un grand moment d'émotion.

Interprétera-t-elle son titre gagnant?

Reste à savoir ce que Céline Dion chanterait à l'ESC à Bâle. Cela fait en tout cas longtemps qu'elle n'a pas interprété sur scène son titre gagnant «Ne partez pas sans moi». Il est bien possible qu'elle combine cette chanson avec un nouveau single. On ne sait pas non plus si elle se produira directement dans la salle de l'ESC ou si, en raison du public plus nombreux, lors du Public Viewing voisin dans le parc Saint-Jacques devant 36'000 personnes. Selon les informations de Blick, elle devrait toutefois se produire sur la scène classique de l'ESC dans la Halle Saint-Jacques.

Céline Dion a représenté la Suisse au Concours Eurovision de la chanson en 1988 et y a remporté la compétition avec le titre «Ne partez pas sans moi», composé par Atilla Sereftug et Nella Martinetti. Céline Dion est considérée comme l'une des rares gagnantes de l'ESC à avoir réussi une carrière mondiale, tout comme Abba.