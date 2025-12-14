Bernarda Brunovic termine «The Voice of Germany» 2025 à la quatrième place. La chanteuse aveugle révèle à Blick qu'elle a de grands projets: se rendre à Vienne pour représenter la Suisse à l'Eurovision.

Cette pépite de la musique veut représenter la Suisse à l'Eurovision

Cette pépite de la musique veut représenter la Suisse à l'Eurovision

Fynn Müller

Peu après minuit, le rêve de la Suissesse Bernarda Brunovic s'est réalisé: elle a remporté l'émission «The Voice» en Allemagne! Malgré les éloges et une performance phénoménale de la chanson «The Rain» – qu'elle a elle-même composée –, la jeune femme doit se contenter de la quatrième place, car la victoire revient à Anne Mosters.

Le lendemain, Blick a contacté la chanteuse. Encore sous le coup de l'émotion de la finale, elle déclare: «C'était un spectacle grandiose. J'étais extrêmement heureuse de pouvoir interpréter ma chanson dans un arrangement aussi cool.»

Les expériences vécues en coulisses ont été particulièrement précieuses pour elle: «J'emporte avec moi beaucoup, beaucoup de beaux souvenirs et d'expériences extrêmement positives. Je resterai en contact avec Michi et Smudo – avec les autres coachs aussi.»

L'Eurovision en ligne de mire

La Suissesse de 32 ans est, évidemment, déçue de ne pas avoir gagné. Mais Bernarda, non-voyante de naissance, souligne que son parcours dans l'industrie musicale ne fait que commencer. Elle veut utiliser la scène télévisée allemande comme un tremplin. «Nous avons extrêmement de demandes. Maintenant, nous devons d'abord rentrer chez nous et faire le tri pour les classer.»

« Si la Suisse veut que je participe à l'ESC, j'aurais déjà une chanson dans mes tiroirs Bernarda Brunovic, finaliste de The Voice of Germany »

Quand soudain, Bernarda Brunovic nous révèle une information explosive : elle veut aller à Vienne pour représenter la Suisse à l'édition 2026 de l'Eurovision. «Si la Suisse veut que je participe à l'ESC, j'aurais déjà une chanson dans mes tiroirs.» Alors, Bernarda Brunovic sera-t-elle la prochaine représentante de la Suisse à l'Eurovision?

Son parcours jusqu'à «The Voice»

Dès le premier tour de l'émission télévisée allemande, la Suissesse a marqué les esprits des spectateurs. Lors des auditions à l'aveugle, tous les membres du jury se sont retournés pour sa performance. S'en sont suivies des performances spectaculaires lors des battles, des combats par équipe et de la demi-finale.

En 2018, le parcours de Bernarda Brunovic s'était arrêté en demi-finale, mais sept ans plus tard, elle a réussi à se hisser en finale. La dernière et jusqu'à présent unique victoire suisse remonte à cinq ans: en 2020, Paula Dalla Corte avait gagné l'émission.