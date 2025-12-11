DE
FR

Un nouveau boycott
Nemo envoie valser son trophée de l’Eurovision contre Israël

Nemo, vainqueur de l'Eurovision 2024, retire son trophée en protestation contre la participation d'Israël au concours. Le chanteur suisse dénonce une contradiction entre les valeurs affichées de l'événement et les décisions de l'UER.
Publié: 18:20 heures
Nemo, vainqueur de l'Eurovision 2024, retire son trophée en protestation contre la participation d'Israël au concours.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Nemo n'accepte pas la participation d’Israël au Concours Eurovision de la chanson. Le vainqueur de l'édition 2024 a décidé de renvoyer son trophée.

A lire aussi
La France participera à l'Eurovision et ne boycottera pas Israël
«Un refus de l'obscurantisme»
La France participera à l'Eurovision et ne boycottera pas Israël
L'Islande annonce boycotter l'Eurovision 2026 à cause de la présence d'Israël
Cinquième pays
Un nouveau pays annonce boycotter l'Eurovision 2026 à cause d'Israël

Le Concours Eurovision de la chanson (ESC) se veut, selon ses propres principes, un événement fondé sur l’unité, l’inclusion et la dignité pour toutes et tous. «Ces valeurs ont donné un sens particulier à cette compétition pour moi», a écrit Nemo sur Instagram à l’adresse de ses fans.

Mais comme Israël est toujours autorisé à participer au concours, Nemo estime qu’il existe une contradiction entre les valeurs affichées du concours et les décisions de l’Union européenne de radio-télévision (UER).

«Je suis infiniment reconnaissant»

Il y a une semaine, les chaînes membres de l’UER réunies à Genève ont voté en faveur de la participation d’Israël au concours 2026 à Vienne. Depuis, cinq pays – l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie – ont annoncé qu’ils renonceraient à participer à la prochaine édition.

L'an dernier, Nemo brandissait fièrement le trophée après sa victoire avec «The Code» à Malmö, en Suède. Désormais, celui-ci ne devrait plus trôner sur son étagère - même s'il écrit sur Instagram: «Je suis infiniment reconnaissant envers la communauté qui entoure ce concours et pour tout ce que cette expérience m’a appris, en tant qu’être humain et artiste.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus