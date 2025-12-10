DE
L'Islande annonce boycotter l'Eurovision 2026 à cause de la présence d'Israël

L'Islande annonce boycotter l'Eurovision 2026 en protestation contre la présence d'Israël. C'est le cinquième pays à avoir annoncé cet événement.
Publié: il y a 55 minutes
La présence d'Israël à l'Eurovision de Bâle en 2025 avait mené à plusieurs protestations.
Photo: AFP via Getty Images
AFP Agence France-Presse

La télévision publique islandaise RUV a annoncé mercredi boycotter l'édition 2026 de l'Eurovision suite au feu vert donné à la participation d'Israël, devenant le cinquième pays à ne pas participer au concours de la chanson.

«Ríkisútvarpið (RÚV) a décidé de ne pas participer au Concours Eurovision de la chanson, qui se tiendra l'an prochain à Vienne, en Autriche», a-t-elle écrit dans un communiqué.

