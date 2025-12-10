AFP Agence France-Presse
La télévision publique islandaise RUV a annoncé mercredi boycotter l'édition 2026 de l'Eurovision suite au feu vert donné à la participation d'Israël, devenant le cinquième pays à ne pas participer au concours de la chanson.
«Ríkisútvarpið (RÚV) a décidé de ne pas participer au Concours Eurovision de la chanson, qui se tiendra l'an prochain à Vienne, en Autriche», a-t-elle écrit dans un communiqué.
