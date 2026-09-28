Au programme de ce lundi 28 septembre: le débat Suisse-UE s'annonce animé, le nombre de travailleurs pauvres continue d'augmenter, le risque sismique sous-estimé, un chantier CFF lié à une entreprise controversée et, enfin, le PLR se mobilise contre la hausse de TVA.

Le Parlement ouvre trois jours de débats sur l'accord avec l'UE

Le Parlement ouvre trois jours de débats sur l'accord avec l'UE

Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, amis lecteurs! Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose de découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 28 septembre. On est parti!

1 Le Conseil des Etats ouvre le grand débat Suisse-UE

Le Conseil des Etats entame lundi le débat-marathon sur le volumineux dossier Suisse-UE. Après six mois de délibérations parlementaires et l'implication de quasi toutes les commissions, la discussion s'annonce longue et animée, autour de plusieurs sujets «chauds». Trois jours y sont consacrés. Après l'abandon de l'accord-cadre en 2021, le Conseil fédéral mise sur un paquet d'accords avec l'Union européenne pour moderniser la voie bilatérale. Il a transmis les «Bilatérales III» au Parlement en mars. Pas moins de cinq conseillers fédéraux s'exprimeront durant les débats. Le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, sera majoritairement présent.

2 Un chantier des CFF éclaboussé par un sous-traitant

Les entreprises de construction mandatées sur un grand chantier des CFF ont fait appel à une société de pose de rails aux antécédents douteux, rapportent les journaux de CH Media. Ce sous-traitant a servi de société-écran à une entreprise qui n’a pas encore été condamnée en première instance pour fraude. Le groupe de construction Implenia précise qu’il n’existe aucune preuve solide «d’une violation par le sous-traitant des dispositions légales ou contractuelles». Les CFF indiquent que les marchés ont été attribués à des entreprises garantissant, dès la procédure d’appel d’offres, le respect des réglementations en matière de travail, de salaire et d’environnement. Le Département fédéral des transports ne tolère «aucune infraction aux dispositions du droit du travail et du droit social», a déclaré une porte-parole. Une condamnation définitive reste une condition préalable à toute intervention de la Confédération. Pour l'instant, la présomption d’innocence s’applique.

3 La pauvreté gagne du terrain chez les travailleurs

Le nombre de working poor, à savoir le nombre de personnes qui sont pauvres malgré un travail rémunéré, continue d'augmenter en Suisse, alerte Caritas. L'organisation présente ce lundi un nouveau papier de position pour tenter de faire face à ce problème qui concerne 360'000 personnes dans le pays. Pour elle, la politique n'est pas assez ciblée sur ce groupe précis.

4 La Suisse est largement sous-assurée face aux séismes

En Suisse, les grands séismes sont rares. Dans un pays densément bâti et doté d’infrastructures importantes, cette faible fréquence contraste avec l’ampleur des dommages potentiels, rapporte «Le Temps». La Suisse reste pourtant largement sous-assurée face au risque sismique. Selon l’Association suisse d’assurances (AA), seuls quelque 21% des biens immobiliers bénéficient actuellement d’une couverture contre les séismes. Si la part des biens assurés progresse depuis quelques années, elle demeure faible à l’échelle nationale. Elle a néanmoins plus que doublé depuis 2014 et dépasse désormais 50% en Valais, région avec le niveau d’aléa sismique le plus fort du pays, suivi par Bâle et les Grisons.

5 Le PLR lance sa campagne contre la hausse de TVA

Le PLR lance ce lundi sa campagne contre le relèvement de la TVA pour financer l'AVS. Le parti «refuse d’infliger une nouvelle hausse d’impôt à la population et aux PME». Selon lui, le relèvement de la TVA de 0,4 point de pourcentage va peser sur le pouvoir d’achat de la classe moyenne et alourdir les coûts pour les PME.