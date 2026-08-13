Une personne en Suisse a gagné une rente de 2222 francs par mois pendant cinq ans grâce à Eurodreams. Le tirage de jeudi a révélé les numéros gagnants: 10, 14, 18, 20, 26 et 30.

Un gagnant s'offre 2222 francs par mois durant 5 ans

Un gagnant s'offre 2222 francs par mois durant 5 ans

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne chanceuse a décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elle a coché les six bons numéros 10, 14, 18, 20, 26 et 30, a annoncé la Loterie romande.

Eurodreams est proposé dans huit pays européens. En Suisse, le jeu est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique

Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream». Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.