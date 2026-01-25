DE
La Suisse risque-t-elle de subir le même sort?
La moitié des avions F-35 sont cloués au sol aux Etats-Unis

En raison du manque de pièces de rechange, les Etats-Unis peinent à entretenir leurs avions F-35. La Suisse, elle, prévoit un taux de disponibilité opérationnelle d'au moins 60%.
Publié: 14:02 heures
|
Dernière mise à jour: 21:03 heures
1/2
La moitié des F-35 ne sont pas en état de vol aux Etats-Unis.
Photo: Keystone
Tobias Bruggmann, ATS

D'après la «SonntagsZeitung» et «Le Matin Dimanche», la moitié des avions de chasse F-35 sont immobilisés au sol aux Etats-Unis. La faute à une pénurie de pièces détachées, elle-même déclenchée par des retards de livraison. 

Pour maintenir la flotte en état de vol, les équipes de maintenance n'ont d'autre choix que de prélever des composants sur certains appareils pour les installer sur d'autres. Ces informations proviennent d'un rapport du département américain de la Défense, précisent les deux journaux. En 2024, la moitié des avions de chasse F-35 se sont ainsi retroué «hors service».

La Suisse prévoit un taux de disponibilité opérationnelle d'au moins 60%

Qu'en est-il du côté de la Suisse, qui a elle aussi opté pour l'achat d'avions F-35? Le département de la défense (DDPS) a fait savoir à la presse qu'il s'attendait à ce que les F-35 atteignent un niveau de disponibilité opérationnelle d'au moins 60%. Les Américains ont par ailleurs pris des mesures pour remédier durablement à cette lacune, ajoute le département. 

Par ailleurs, l'ensemble des équipements acquis par Berne sera plus complet, ajoute le DDPS, précisant que le niveau de disponibilité opérationnelle des flottes étrangères ne peut pas être extrapolé au cas de la Suisse. 

A lire aussi
C’est officiel! La Suisse a signé l’achat de ses huit premiers F-35
Les 5 infos du jour
C’est officiel! La Suisse a signé l’achat de ses huit premiers F-35
L'achat d'avions F-35 entaché par de nouveaux surcoûts
Le fiasco se poursuit
L'achat d'avions F-35 entaché par de nouveaux surcoûts

Berne avait initialement prévu d'acquérir 36 avions de chasse F-35 pour environ six milliards de francs. Cependant, confrontée à des surcoûts pouvant atteindre 1,3 milliard de francs, elle a décidé de réduire le nombre d'appareils commandés.

