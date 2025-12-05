Au menu de ce vendredi 5 décembre: la signature des F-35, l’IA au cœur d’un scandale au Parlement, une alerte lumineuse pour protéger les écoliers, une enchère record pour la plaque «SO 1», et enfin, les zones bleues qui débordent dans les villes suisses.

Il est enfin là, le dernier jour de la semaine! Pour terminer la semaine en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a préparé un condensé des actualités à ne pas manquer en Suisse en ce vendredi 5 décembre. C'est parti:

1 La Suisse signe pour ses premiers F-35

La signature du contrat pour l’achat des huit premiers F-35 suisses a eu lieu fin septembre. L'information a été confirmée au «Temps» par le constructeur Lockheed Martin, l’administration américaine et Armasuisse. Ces appareils appartiennent au lot 19, dont la décision de production et de livraison, longtemps retardée, vient d’être validée entre le constructeur et le Joint Program Office (l’office gouvernemental chargé du programme du F-35 et de sa vente à l’étranger). En septembre 2022, la Suisse a commandé 36 F-35 pour 6 milliards, le montage contractuel prévoit que Berne, qui a signé avec Washington et non directement avec Lockheed Martin, assume tout surcoût éventuel sans recours juridique. Porte-parole d'Armasuisse, Daniela Renzo précise toutefois au quotidien que «la Suisse bénéficie en principe des mêmes conditions que celles négociées par le gouvernement américain pour lui-même».

2 Des parlementaires auraient confié des secrets à l’IA

Des membres du Parlement auraient utilisé des outils d’IA pour résumer des procès-verbaux de commissions, selon les titres CH Media. Plusieurs sources l’ont confirmé au groupe de presse. Ce faisant, les parlementaires se rendraient coupables de violation du secret de fonction. Les services parlementaires rappellent qu’il est interdit d’introduire des informations classifiées ou sensibles dans une IA accessible au public. Ces derniers services ne seraient pas non plus exempts de tout reproche. En se référant à des exemples récents, les journaux indiquent que des secrétariats de commissions ont envoyé des courriels contenant des informations confidentielles via le service standard de Microsoft.

3 Une technologie suisse veut sécuriser les écoliers

Un système qui sera testé l’année prochaine devrait rendre le chemin de l’école plus sûr, selon la «Basler Zeitung». Lorsque des enfants s’approchent d’un passage pour piétons, une puce – cousue par exemple dans la bande réfléchissante d’un gilet de jardin d'enfants – répond au signal d’un feu, qui se met alors à clignoter. Il s’agit d’une «solution respectueuse de la protection des données, qui ne trace pas», a déclaré Jérôme Fricker, développeur du système Smart Safety Light et directeur du Centre suisse des cours de premiers secours. Le système, qui pourrait un jour être utilisé dans toute la Suisse, sera d’abord testé sur deux sites. Le projet a reçu un soutien financier du Fonds fédéral de la sécurité routière.

4 La plaque «SO 1» affole les enchères

L’enchère d’un million de francs pour la plaque d’immatriculation soleuroise «SO 1» suscite un certain scepticisme, selon «20 Minuten». Le montant proposé pour cette plaque est incroyablement élevé. Il est désormais envisagé que quelqu’un tourne en dérision la vente aux enchères. Le bond dans les offres est frappant: un enchérisseur serait passé directement de 500'000 francs à un million, doublant ainsi l’enchère précédente. Cela reviendrait à payer trois fois plus que le record atteint jusqu’ici pour la vente d’une plaque de ce type. La vente aux enchères doit encore durer plus de 12 jours.

5 Genève délivre plus de cartes que de places de parking

Certaines villes délivrent presque autant de cartes de stationnement pour résidents qu’il n’existe de places dans les zones bleues, fait remarquer Blick. Genève en est l’exemple le plus extrême: la ville a émis 17'225 cartes pour environ 16'200 places disponibles. A Zurich, les cartes de résidents correspondraient à une occupation de 95,6% des places de cette zone. A Berne, 12'310 cartes ont été délivrées pour 13'351 places en zone bleue. Avec environ 5000 places ouvertes aussi aux non-résidents, Bâle fait presque figure d’exception.