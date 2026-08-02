Le 12 août prochain, le ciel suisse s’assombrira avec une éclipse solaire partielle rare. Avant ce nouveau rendez-vous céleste, retour sur les phénomènes les plus marquants observés récemment dans notre pays.

Ces éclipses historiques qui ont plongé la Suisse dans l’ombre

Ces éclipses historiques qui ont plongé la Suisse dans l’ombre

ATS Agence télégraphique suisse

Une éclipse solaire totale est extrêmement rare: la dernière à avoir eu lieu en Suisse s'est déroulée dans le Mendrisiotto et le val Poschiavo, en 1842. Dans la région du Mittelland, on a pu assister à un tel événement en 1724. La prochaine occultation complète du Soleil en Suisse se produira le 3 septembre 2081. Voici les principales éclipses solaires partielles qui ont eu lieu récemment dans notre pays.

17 avril 1912: juste avant la Grande Guerre

A l'époque, l'ombre de la Lune avait manqué de justesse la Suisse. Dans notre pays, le disque solaire avait été recouvert jusqu'à 90% selon les régions. Ailleurs en Europe, le Soleil avait été totalement masqué ou était apparu sous la forme d'un cercle de feu.

15 février 1961: le plus sombre mercredi des Cendres

En ce matin glacial de février, la Suisse avait plongé dans un inhabituel crépuscule. Le Soleil s'était retrouvé entièrement masqué par la Lune sur une zone traversant la France et le nord de l'Italie. Dans le sud de la Suisse, l'occultation avait atteint jusqu'à 98%, donnant aux gens l'impression que le jour ne s'était pas encore vraiment levé.

11 août 1999: l'éclipse la plus médiatisée des années nonante

A l'époque, l'événement avait fait l'objet d'une importante couverture médiatique. L'Europe entière s'était équipée de lunettes protectrices. L'occultation totale du Soleil s'était produite dans le sud de l'Allemagne et en Autriche. En Suisse, la couverture du Soleil avait atteint jusqu'à 99,5%. Une lumière grise argentée éclairait le paysage et la température avait chuté brusquement quand le Soleil avait disparu presque complètement derrière la Lune.

20 mars 2015: un froid matin de printemps

Lors de cette éclipse, le Soleil avait été dissimulé à 75% par la Lune dans certaines régions de la Suisse. La lumière du jour était devenue soudainement moins intense et un croissant de Lune remarquable dominait la matinée.