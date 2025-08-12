Une influenceuse et son ex-mari comparaissent devant le tribunal de Frauenfeld pour une fraude à l'assurance voyage. Le couple aurait empoché 60'000 francs en déclarant plusieurs fois l'annulation des mêmes séjours à différents assureurs.

Prison avec sursis pour une influenceuse et son ex-mari après avoir arnaqué huit assureurs

1/4 L'influenceuse et son ex-mari sont accusés d’avoir escroqué à répétition plusieurs compagnies d’assurance voyage. Photo: DR

Sandro Zulian

Zeynep H.*, originaire de Frauenfeld, mène une vie qui semble parfaite. Près de 30'000 abonnés la suivent sur Instagram, où elle publie ses voyages dans les plus beaux coins du monde: un cappuccino en Italie, des virées en yachts à Monaco, une vue imprenable à Dubaï. Sous l’une de ses photos, elle écrit même: «C’est tellement facile.»

Facile, en effet… mais pour de mauvaises raisons. Avec son ex-mari, Emilio H.*, restaurateur, elle est coupable d’avoir escroqué à répétition plusieurs compagnies d’assurance voyage. Leur méthode: souscrire des contrats auprès de plusieurs assureurs, puis déclarer à chacun l’annulation d’un même séjour, en fournissant certificats médicaux et documents de réservation.

Au total, Axa, CSS, Helvetia, Bâloise, Mobilière et quatre autres assureurs figurent parmi les victimes. Entre février et août 2021, le couple aurait empoché environ 60'000 francs suisses.

Des voyages annulés… plusieurs fois

Tout commence en février 2021, avec un séjour prévu à Andermatt (Uri) pour près de 5000 francs, annulé pour cause de maladie. Zeynep et Emilio H. déclarent le sinistre à Allianz puis à Helvetia. La première leur verse un peu plus de 4000 francs, la seconde refuse, faute de couverture.

Le mois suivant, ils réitèrent avec un voyage de dix jours à Livigno (Italie) évalué à 5500 francs. Cette fois, Helvetia, Allianz et la Bâloise paient… et pas qu’un peu: plus de 18'000 francs au total. En avril, un séjour à Locarno (Tessin) leur rapporte plus de 35'000 francs après avoir été déclaré à cinq assureurs différents. Mais l’arnaque commence à éveiller les soupçons: Helvetia refuse de payer une première fois, évoquant un risque de fraude.

La dernière arnaque, en août 2021, concerne un voyage en Italie. Bien qu'ils sachent qu'ils ne pouvaient obtenir que les frais d’annulation, ils tentent quand même le coup auprès de la Mobilière, lui réclamant la totalité des frais hôteliers prévus. Le parquet qualifie cette tentative de «pas particulièrement sophistiquée».

Prison avec sursis

Selon l’acte d’accusation, l’argent aurait servi à rembourser les dettes de jeu d’Emilio H., mais aussi à couvrir les dépenses du couple et acheter de nouveaux meubles. Emilio H. doit aussi répondre de menaces et insultes envers un employé de son restaurant à Frauenfeld. Les deux accusés ont avoué les faits, et la procédure s'est donc déroulée sous forme abrégée. Aucun n’a souhaité s’exprimer auprès de Blick.

Le tribunal de district de Frauenfeld a reconnu Zeynep H. coupable d'escroquerie commerciale et de tentative d'escroquerie. Elle a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis, assortis d'une période probatoire de deux ans. Elle devra rembourser les montants perçus auprès des compagnies d'assurance flouées et s'acquitter des frais de justice et d'audience.

Emilio H. a été reconnu coupable des mêmes faits, ainsi que d'injures et de menaces. Il écope également de 18 mois de prison avec sursis, mais avec une période probatoire de cinq ans. Compte tenu notamment de condamnations antérieures, il se voit infliger une amende ferme de 9'000 francs suisses. Il devra rembourser sa part des montants escroqués aux assurances et payer environ 6'000 francs de frais de justice et de procédure.

*Noms modifiés