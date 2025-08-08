Dernière mise à jour: il y a 58 minutes

Les promoteurs d'une cryptomonnaie ont revendiqué les récents lancers de sex-toys sur des parquets de WNBA. Ils ont assuré avoir voulu se faire de la publicité, selon la presse américaine.

Un groupe de cryptomonnaies revendique des lancers de sex-toys lors d'un match de basket

Les sex-toys lancés durant les récents matches de WNBA sont en fait des outils promotionnels pour une cryptomonnaie. Photo: STEVE MARCUS

ATS Agence télégraphique suisse

C'est un moyen pour le moins surprenant de se faire connaitre... Le quotidien «USA Today» a révélé que les promoteurs d'une cryptomonnaie ont revendiqué les récents lancers de sex-toys sur des parquets de WNBA. Le but? Se faire de la publicité. Depuis fin juillet, plusieurs matches du championnat de basket féminin avaient dû être brièvement interrompus après ces lancers depuis les tribunes.

Toujours selon le quotidien, le porte-parole anonyme de ce groupe derrière la cryptomonnaie Green Dildo Coin a affirmé que le but était de faire le buzz pour attirer l'attention.

« Faire un buzz viral»

«Nous savions que pour nous faire entendre (...) nous devions créer l'événement et faire un buzz viral, afin de ne pas avoir à payer tous ces influenceurs en sacrifiant notre âme et le sort du projet», a dit ce porte-parole, cité par «USA Today». «Pour l'avenir, nous avons beaucoup d'autres plaisanteries en réserve, mais elles seront beaucoup plus légères et de meilleur goût», a déclaré la source anonyme à «USA Today».

Deux personnes ont été arrêtées, à Atlanta et Phoenix, dans le cadre de l'enquête sur ces incidents, mais aucune source officielle n'a évoqué l'hypothèse d'une action liée aux cryptomonnaies.