Céline Zahno

Ursula von der Leyen s'offrira-t-elle à nouveau une escapade à Soleure avant de se rendre au Forum économique mondial de Davos (WEF)? En janvier 2025, la présidente de la Commission européenne avait fait les gros titres en profitant de son dimanche pour se faire couper les cheveux par le coiffeur soleurois Mehdi Delaram. Ce dernier n'avait pas manqué d'immortaliser le moment en posant fièrement avec sa cliente.

Cette petite activité dominicale n’était toutefois pas restée sans suites. A Soleure, l'ouverture des commerces le dimanche n'est pas autorisée. De quoi attirer l'attention de l’Office de l’économie et du travail du canton de Soleure, qui avait fait savoir que des «investigations étaient en cours» au sujet d'une potentielle violation par Mehdi Delaram de l'interdiction de travailler le dimanche.

Un dossier classé sans suite

En mai 2025, le dossier a finalement été clos, a indiqué l’office, en réponse à une demande de Blick. L'enquête a conclu à l’absence de toute infraction au droit du travail. L’affaire a donc été «classée sans suite».

Interrogé par Blick, l’office justifie sa décision en des termes vagues: «Nous examinons systématiquement les signalements de possibles infractions aux horaires d’ouverture. Sur la base des informations recueillies et par souci de proportionnalité, nous évaluons les suites à donner.» Questionné plus en détail, l’office a assuré qu’aucune disposition légale n’avait été violée, sans toutefois fournir d’explications supplémentaires.

Une longue connaissance avec le coiffeur

Ursula von der Leyen avait déjà profité des services de Mehdi Delaram, lorsque ce dernier travaillait pour le célèbre coiffeur berlinois Udo Walz. A l’époque, elle était ministre dans le gouvernement de la chancelière Angela Merkel. «Le courant est passé dès le début», confiait Mehdi Delaram.

La pandémie de Covid-19 et le déménagement de Mehdi Delaram en Suisse avaient ensuite mis fin à leurs contacts. Les deux avaient néanmoins fini par se retrouver à l’approche du Forum économique mondial de 2025. En feront-ils de même cette année? Impossible de le savoir. Ce qui est certain en revanche, c'est que le coiffeur soleurois n'encourra aucun risque le cas échéant.