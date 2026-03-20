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Remplacer les tests PCR
Un chercheur de l’EPFZ développe un test rapide pour la dengue

Un doctorant de l’EPFZ développe un test rapide et bon marché pour détecter la dengue. L’objectif est de remplacer les tests PCR, trop coûteux dans de nombreux pays.
Publié: il y a 35 minutes
L’objectif est de proposer une alternative moins coûteuse aux tests PCR.
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ATS Agence télégraphique suisse

Un chercheur de l’EPFZ développe un test rapide et peu coûteux pour la dengue. Cette technologie vise à remplacer les tests PCR onéreux, en particulier dans les pays à faible revenu.

Un premier prototype de l’appareil devrait être achevé cette année, a annoncé vendredi l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Les méthodes de diagnostic courantes pour des infections telles que la dengue reposaient jusqu’ici sur la technique PCR*, qui nécessite un équipement coûteux. De nombreuses infections restaient ainsi non détectées, en particulier dans les pays à faible revenu.

Selon l’université, cette maladie tropicale est complexe. La plupart des personnes infectées ne développent aucun symptôme ou seulement des symptômes non spécifiques. Dans de plus rares cas, la maladie peut toutefois être mortelle. «C’est pourquoi il est important d’identifier les personnes infectées et de les placer sous surveillance médicale», explique le chercheur Andrés Javier Bello-Hernández. «Si l’on prend correctement en charge une personne, on peut éviter ces formes graves.» Des tests rapides hautement sensibles et spécifiques pourraient faciliter la détection des infections et ainsi réduire la mortalité.

La dengue en forte progression

La dengue s’est fortement propagée dans le monde ces dernières années. De plus en plus de régions sont touchées et le nombre de cas a nettement augmenté. Les premiers cas de transmission ont également été signalés en Europe.

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A ce jour, aucune transmission locale du virus de la dengue n’est connue en Suisse. Le virus a toutefois été détecté chez les premiers moustiques. Mardi, le laboratoire cantonal de Bâle-Ville a ainsi annoncé avoir identifié le virus de la dengue chez un moustique tigre. Il s’agit de la première détection du virus chez des moustiques au nord des Alpes.

*PCR veut dire réaction en chaîne par polymérase (Polymerase Chain reaction). Il s'agit d'une technique de biologie moléculaire permettant de multiplier en grand nombre une séquence d'ADN spécifique à partir d'une faible quantité, agissant comme un outil de diagnostic précis pour détecter des agents infectieux (virus, bactéries).

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