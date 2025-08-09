Les banques suisses versent de moins en moins d’intérêts aux épargnants. Entre juillet et août, les taux ont été divisés par deux: le rendement moyen d’un compte d'épargne est passé de 0,19 % à 0,1 %. Mais toutes les banques ne proposent pas les mêmes conditions.

1/4 Avec les taux d'intérêt actuellement bas, il est d'autant plus intéressant de comparer les offres des différentes banques. Photo: Getty Images

Patrik Berger

Faudrait-il cacher ses économies sous son matelas comme au bon vieux temps? En juillet, le taux d’intérêt moyen d’un compte d'épargne atteignait encore 0,19%. En août, il a quasiment été divisé par deux. Selon le portail de comparaison Moneyland, il plafonne désormais à 0,1%.

«Les intérêts sur les comptes d'épargne ont massivement baissé», affirme Ralf Beyeler, expert de Moneyland. Il conseille vivement de comparer les différentes offres proposées dans les banques suisses. Il a analysé auprès des plus grandes d'entre elles les taux d'intérêt actuels pour un compte d'épargne classique, un compte privé et un compte jeunesse. Analyse.

Le compte d'épargne

Le bon vieux compte d'épargne est très répandu en Suisse. «Certaines des plus grandes banques suisses offrent des taux d’épargne inférieurs aux meilleures offres du marché», explique Ralf Beyeler. Même si les taux d'intérêt peuvent changer tous les mois, ce sont souvent les mêmes banques qui occupent les premières places en ce qui concerne les comptes d'épargne. «Vous ne devez donc pas nécessairement changer de banque chaque année pour obtenir le meilleur taux», explique-t-il.

Certains comptes sont toutefois soumis à des conditions particulières, par exemple, des conditions de retrait plus strictes. «Soit le taux d'intérêt ne s'applique qu'aux nouveaux fonds, soit aux personnes détenant des parts sociales ou d'autres produits bancaires», explique l'expert. De plus, les taux d'intérêt les plus élevés ne s'appliquent généralement que jusqu'à une certaine limite. Voici les taux d'intérêt appliqués par les plus grandes banques suisses sur les comptes d'épargne:

1. Raiffeisen 0,1%

Banque Migros 0,1% 2. UBS 0,05%

Banque cantonale de Zurich 0,05% 3. Banque Cantonale Vaudoise 0,025% 4. Postfinance 0,0%

Le compte privé

Les comptes privés sont encore moins rentables. Ralf Beyeler souligne d'ailleurs que «les comptes privés se prêtent moins bien à l'épargne que les comptes d'épargne, car les taux d'intérêt sont nettement plus bas». Ils sont néanmoins très appréciés, la majorité de la population suisse place une partie de son argent sur un compte privé. Même s'il n'y a actuellement presque pas d'intérêts dessus, tout au plus entre 0,05 et 0,1% Dans de nombreuses banques, le compte privé n'est même pas du tout rémunéré.

Il est donc d'autant plus important de regarder les coûts. «Pour les comptes privés, vous devriez faire beaucoup plus attention aux coûts qu'aux intérêts», conseille Ralf Beyeler.

Le compte d'épargne jeunesse

Les jeunes et les personnes en formation bénéficient souvent de meilleurs taux d'intérêt sur les comptes d'épargne et les comptes privés. Ces offres ne sont valables que jusqu'à un certain âge. Ensuite, elles sont transformées en comptes réguliers. Pour les jeunes également, le taux d'intérêt des comptes d'épargne est meilleur que celui des comptes privés. Le taux d'intérêt des comptes d'épargne pour les jeunes et les apprentis varie de 0,05 à 1,5%. En moyenne, il est de 0,4%.

Les principales banques suisses proposent ces taux d'intérêt sur les comptes d'épargne jeunesse:

1. Banque Cantonale Vaudoise 0,55% 2. Raiffeisen 0,5%

Banque Migros 0,5% 4. UBS 0,3% 5. Postfinance 0,25% 6. Banque cantonale de Zurich 0,1%

Le compte d'épargne 3a

Comme pour les comptes d’épargne classiques, la politique de taux d’intérêt négatifs des banques nationales a aussi tiré vers le bas les rendements des comptes d’épargne du troisième pilier. Actuellement, le taux d'intérêt moyen sur les comptes d'épargne 3a en Suisse est d'environ 0,25%. C'est un peu plus élevé que le taux d'intérêt moyen sur les comptes d'épargne ordinaires. La fourchette s'étend de 0 à 1,25%.

Voici les taux d'intérêt appliqués par les plus grandes banques suisses sur les comptes d'épargne 3a:

1. Raiffeisen 0,3% 2. UBS 0,2%

Banque Migros 0,2% 3. Banque cantonale de Zurich 0,15% 4. Banque Cantonale Vaudoise 0,1% 5. Postfinance 0,05%



