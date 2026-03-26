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Entrée en fonction le 1er avril
La pauvreté, priorité de la nouvelle présidente de Pro Senectute

Alenka Bonnard deviendra présidente de Pro Senectute le 1er avril. Elle veut éradiquer la pauvreté des seniors en renforçant les prestations complémentaires, jugées plus efficaces qu'une 13e rente AVS.
Publié: 10:42 heures
Pour éliminer la pauvreté chez les aînés, la nouvelle directrice de Pro Senectute préfère une approche ciblée comme les prestations complémentaires à la 13e rente AVS (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
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ATS Agence télégraphique suisse

La future présidente de Pro Senectute, Alenka Bonnard, s'est fixé pour objectif d'éradiquer la pauvreté chez les personnes âgées. Elle plaide pour des solutions ciblées, dans une interview publiée jeudi dans les journaux alémaniques de Tamedia. Il est important de ne pas monter les générations les unes contre les autres, souligne Mme Bonnard. Elle succèdera le 1er avril à l'ancienne conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, qui quitte la présidence après neuf ans du fait de la limitation des mandats.

Un renforcement des prestations complémentaires permettrait de lutter plus efficacement contre la pauvreté des aînés que la 13e rente AVS, estime la future présidente. «Ce qui me dérange personnellement, c’est qu’une grande partie des retraités n’ont pas besoin d’une 13e rente AVS», relève-t-elle. Les prestations complémentaires devraient pouvoir être adaptées plus rapidement, plaide-t-elle.

Compte tenu notamment de la hausse rapide des loyers dans des villes comme Genève ou Zurich, les bénéficiaires de prestations complémentaires forfaitaires sont confrontés à des difficultés financières, rappelle-t-elle.

Au lieu de débattre de l'augmentation de l'âge de la retraite, Mme Bonnard souhaiterait d'abord discuter de ce que les personnes âgées apportent à la société, notamment en matière de prise en charge de leurs petits-enfants ou de personnes de leur propre génération. Le travail accompli par les seniors dans ce domaine a une grande valeur économique, souvent sous-estimée, note-t-elle.

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