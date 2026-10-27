Selon Avenir Suisse, une nouvelle centrale nucléaire en Suisse coûterait 10 à 15 milliards de francs. Une estimation bien plus basse que celle des Académies suisses des sciences, qui avançaient jusqu'à 43 milliards en août.

Une nouvelle centrale nucléaire coûterait 10 à 15 milliards de francs

Une nouvelle centrale nucléaire coûterait 10 à 15 milliards de francs

ATS Agence télégraphique suisse

La construction d'une nouvelle centrale nucléaire en Suisse coûterait entre 10 et 15 milliards de francs, selon une estimation publiée mardi Avenir Suisse. Le groupe de réflexion d'orientation libérale avance ainsi une facture inférieure à celle des Académies suisses des sciences, qui tablaient en août sur 14 à 43 milliards.

L'estimation d'Avenir Suisse concerne une centrale de la taille de celle de Gösgen (SO). Elle suppose le recours à un modèle de réacteur éprouvé, dont la conception serait entièrement achevée, et la prise en compte des enseignements tirés des retards et des dépassements de coûts observés sur de récents chantiers. Dans son scénario de référence, le groupe de réflexion libéral évalue le coût de l'électricité produite à environ 172 francs par mégawattheure (MWh).

Dans leur rapport publié en août, les Académies suisses des sciences avaient retenu une fourchette nettement plus large, de 14 à 43 milliards de francs. Leur analyse portait sur deux modèles de réacteurs de tailles différentes et envisageait plusieurs scénarios de construction, plus ou moins favorables. Elles relevaient que certains projets récents en Europe et aux Etats-Unis avaient vu leurs coûts et leurs délais de réalisation doubler, voire plus que tripler.

Comparaison avec le solaire

Avenir Suisse a également comparé le coût de l'électricité nucléaire avec celui de l'énergie solaire. Elle affirme avoir tenu compte du fait que les installations photovoltaïques produisent principalement lorsque l'offre d'électricité est déjà abondante et que les prix sur le marché sont donc relativement bas. Elle a aussi intégré les coûts supplémentaires liés au développement du réseau électrique.

Selon ses calculs, les grandes installations solaires produiraient de l'électricité pour environ 160 francs par MWh, soit un coût comparable à celui d'une nouvelle centrale nucléaire. Les petites installations photovoltaïques en toiture reviendraient en revanche à quelque 280 francs par MWh.

La construction de nouvelles centrales nucléaires est actuellement interdite en Suisse. Le Parlement a toutefois décidé de lever cette interdiction. Un référendum ayant été lancé contre cette modification législative, le peuple devra se prononcer sur la question, au plus tôt en février 2027.