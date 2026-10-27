DE
FR

Des coûts qui peuvent encore tripler
Une nouvelle centrale nucléaire coûterait 10 à 15 milliards de francs

Selon Avenir Suisse, une nouvelle centrale nucléaire en Suisse coûterait 10 à 15 milliards de francs. Une estimation bien plus basse que celle des Académies suisses des sciences, qui avançaient jusqu'à 43 milliards en août.
Publié: il y a 6 minutes
La construction d'une nouvelle centrale nucléaire en Suisse coûterait au minimum entre 10 et 15 milliards de francs.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La construction d'une nouvelle centrale nucléaire en Suisse coûterait entre 10 et 15 milliards de francs, selon une estimation publiée mardi Avenir Suisse. Le groupe de réflexion d'orientation libérale avance ainsi une facture inférieure à celle des Académies suisses des sciences, qui tablaient en août sur 14 à 43 milliards.

L'estimation d'Avenir Suisse concerne une centrale de la taille de celle de Gösgen (SO). Elle suppose le recours à un modèle de réacteur éprouvé, dont la conception serait entièrement achevée, et la prise en compte des enseignements tirés des retards et des dépassements de coûts observés sur de récents chantiers. Dans son scénario de référence, le groupe de réflexion libéral évalue le coût de l'électricité produite à environ 172 francs par mégawattheure (MWh).

Dans leur rapport publié en août, les Académies suisses des sciences avaient retenu une fourchette nettement plus large, de 14 à 43 milliards de francs. Leur analyse portait sur deux modèles de réacteurs de tailles différentes et envisageait plusieurs scénarios de construction, plus ou moins favorables. Elles relevaient que certains projets récents en Europe et aux Etats-Unis avaient vu leurs coûts et leurs délais de réalisation doubler, voire plus que tripler.

Comparaison avec le solaire

Avenir Suisse a également comparé le coût de l'électricité nucléaire avec celui de l'énergie solaire. Elle affirme avoir tenu compte du fait que les installations photovoltaïques produisent principalement lorsque l'offre d'électricité est déjà abondante et que les prix sur le marché sont donc relativement bas. Elle a aussi intégré les coûts supplémentaires liés au développement du réseau électrique.

Selon ses calculs, les grandes installations solaires produiraient de l'électricité pour environ 160 francs par MWh, soit un coût comparable à celui d'une nouvelle centrale nucléaire. Les petites installations photovoltaïques en toiture reviendraient en revanche à quelque 280 francs par MWh.

La construction de nouvelles centrales nucléaires est actuellement interdite en Suisse. Le Parlement a toutefois décidé de lever cette interdiction. Un référendum ayant été lancé contre cette modification législative, le peuple devra se prononcer sur la question, au plus tôt en février 2027.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus