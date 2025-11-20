Environ trois millions de ménages et de petites entreprises suisses sont désormais équipés de systèmes intelligents de mesure de l'énergie, soit plus de la moitié. Selon le Conseil fédéral, le déploiement des compteurs intelligents est donc en bonne voie.

Plus de la moitié du pays utilise désormais des compteurs intelligents

Plus de la moitié des ménages suisses sont actuellement équipés d'un compteur dit intelligent. L'objectif de 80% d'ici fin 2027 reste réaliste, selon le Conseil fédéral (archives). Photo: MICHAEL BUHOLZER

ATS Agence télégraphique suisse

Environ trois millions de ménages et de petites entreprises en Suisse sont désormais équipés de compteurs intelligents, soit plus de la moitié du pays. Selon le Conseil fédéral, le déploiement de ces systèmes de mesure de l’énergie progresse conformément aux objectifs. Un «smart meter» mesure la quantité d'électricité consommée et le moment où elle est consommée. Il est ainsi possible de voir à quelle heure la consommation d'électricité est particulièrement élevée et qui la consomme.

Les compteurs intelligents permettent également de gérer l'électricité produite par les panneaux solaires ou les éventuelles factures résultant d'un partage avec ses voisins. L'objectif du déploiement des compteurs intelligents dans toute la Suisse est de désengorger le réseau électrique. Conformément à la loi sur l'électricité, les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de remplacer 80% des compteurs électriques traditionnels par des compteurs intelligents d'ici fin 2027.

Recours rejeté par le TAF

Dans une réponse publiée jeudi à une interpellation de la conseillère nationale Gabriela Suter (PS/AG), le Conseil fédéral dit être confiant quant à la réalisation de l'objectif fixé par la loi. Selon un sondage de l'Association des entreprises électriques suisses (AES), seuls 2% des gestionnaires de réseau de distribution pensent ne pas pouvoir achever le déploiement d'ici fin 2027.

Cet été, le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le recours d'un homme qui demandait que le compteur intelligent soit retiré pour des raisons de protection des données et qu'un «appareil de mesure conforme à la loi» soit installé chez lui. Le système est dans l'intérêt public, car il permet d'augmenter l'efficacité du réseau et d'encourager une consommation économe d'électricité.