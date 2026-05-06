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En visite au Vatican
Guy Parmelin rencontre le pape Léon XIV

Guy Parmelin a rencontré ce mercredi le pape Léon XIV au Vatican. Au cœur des discussions, la future caserne de la Garde suisse et le rôle de la diplomatie pour la paix mondiale ont été évoqués.
Publié: 15:36 heures
Guy Parmelin avait des raquettes de Federer dans sa valise.
Photo: IMAGO/Catholicpressphoto
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président de la Confédération Guy Parmelin a rencontré mercredi matin le pape Léon XIV. La discussion s'est déroulée dans une ambiance «ouverte et amicale», a déclaré M. Parmelin lors d'une conférence de presse à l'issue de son entretien avec le souverain pontife.

Les deux hommes ont notamment parlé du projet de construction de la nouvelle caserne de la Garde suisse pontificale au Vatican. L'objectif est que les travaux débutent l'année prochaine, à l'occasion du 500e anniversaire du sac de Rome, survenu le 6 mai 1527, a indiqué M. Parmelin. A l'époque 147 gardes suisses avaient perdu la vie en défendant avec succès le pape Clément VII contre les lansquenets de l'empereur Charles Quint.

Le Vatican attend encore le feu vert de l'UNESCO, a précisé le Vaudois. Comme le Vatican est inscrit à l'UNESCO, cette dernière doit valider les travaux de construction d'envergure.

«Il serait important que nous puissions donner symboliquement le coup d’envoi des travaux le 6 mai prochain. Nous espérons pouvoir collaborer avec le Vatican pour la préparation des célébrations du 500e anniversaire, qui revêtent une grande importance, non seulement pour l’Eglise catholique, mais aussi pour la Suisse», a relevé le président de la Confédération.

Atmosphère «ouverte et amicale»

L'entretien avec le pape s'est déroulé dans une atmosphère «ouverte et amicale», selon M. Parmelin. Les conflits internationaux ont été au centre des discussions. «La Suisse et le Vatican disposent tous deux d’une expertise diplomatique que nous pouvons mettre au service de la paix», a souligné le conseiller fédéral. Il s'est ensuite entretenu avec le secrétaire d’Etat du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, et le ministre des Affaires étrangères, Richard Gallagher.

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Selon M. Parmelin, le rôle du pape est particulièrement pertinent en cette période de grandes tensions internationales. «Sa voix est extrêmement respectée. J’ai le sentiment que, dans les semaines, les mois et les années à venir, l’importance des paroles du pape en matière de paix ne fera que croître», a déclaré le Vaudois.

En fin d'après-midi, il doit assister à la cérémonie de prestation de serment de 28 gardes suisses. Il sera notamment accompagné du président du Conseil National Pierre-André Page et de son homologue des Etats Stefan Engler, ainsi que du chef de l'armée suisse Benedikt Roos. La Conférence des évêques suisses sera représentée par son président Son Excellence Mgr Charles Morerod.

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