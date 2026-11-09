Nuits de quatre heures, heures supplémentaires, patients agressifs: Ionela-Catalina Rosu, assistante en soins depuis 28 ans, raconte un métier usant. Alors que la branche perd ses soignants, elle a choisi de rester.

Une infirmière témoigne: «Le quotidien, c’est du sang, du vomi et des larmes»

Une infirmière témoigne: «Le quotidien, c’est du sang, du vomi et des larmes»

En bref L'assistante en soins Ionela-Catalina Rosu ne travaille à temps plein que sur le papier; en réalité, elle accumule des dizaines d’heures supplémentaires

Le quotidien en EMS comprend du sang, des insultes et du harcèlement sexuel envers le personnel soignant

A 40 ans, peu de soignants travaillent encore dans le secteur de la santé

Mischa Stünzi et Siggi Bucher

«Après le service, je n’en peux souvent plus!», confie Ionela-Catalina Rosu, qui travaille dans les soins depuis plus de 28 ans. Cette Roumaine vit en Suisse depuis près de douze ans. Elle est aujourd’hui assistante en soins dans un EMS, à 100%.

Mais ce plein-temps n’existe que sur le papier. Avec les heures supplémentaires, elle travaille nettement plus. Il suffit qu’un collègue soit malade ou en vacances pour que les heures s’accumulent.

Le planning laisse à peine de place au repos

Le travail est physiquement exigeant. «En principe, nous devrions être deux pour le service du matin, pour retourner et laver les patients alités. Certains pèsent 80, 90, voire 100 kilos», explique-t-elle à Blick. Mais le personnel manque. Ionela-Catalina Rosu se retrouve donc souvent seule pour les soins du matin, ou doit attendre qu’une collègue se libère pour l’aider. «C’est éprouvant.» Dans son poste actuel, au moins, la pression du temps est moins forte. «Dans mon ancien établissement, on nous disait: Tu as 20 minutes par patient, ensuite tu passes au suivant.»

Le planning serré lui laisse à peine le temps de récupérer. «Souvent, je ne dors que quatre ou cinq heures, alors que je dois commencer le service du matin à 4h. Quand il neige et que les routes sont glissantes, c’est particulièrement dangereux», explique la Roumaine. Selon elle, son employeur ne s’en soucie pas, alors même qu’elle est souvent trop fatiguée pour tenir jusqu’au soir avec toute la concentration et l’efficacité nécessaires.

Un manque de personnel aussi dans la direction

Le travail est aussi psychologiquement éprouvant. A son arrivée en Suisse, de nombreux patients se montraient agressifs ou insultants, raconte-t-elle. «A l’époque, j’étais presque reconnaissante de ne pas comprendre toutes les expressions en dialecte qu’on me lançait à la figure.» Elle a aussi été victime d’agressions sexuelles. «Dans l’établissement où je travaillais avant, un patient pelotait tout le personnel soignant, hommes comme femmes. La direction le savait, mais n’a rien fait pour nous protéger.» Aucun soutien psychologique n’était proposé.

La pénurie de personnel qualifié se fait sentir jusqu’à la direction. «La direction aussi est surchargée. Les problèmes restent en suspens et l’ambiance dans l’équipe est mauvaise.» C’est un cercle vicieux: le climat pousse les soignants à partir, ce qui aggrave encore le manque de personnel.

Un rapport récent de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) montre l’ampleur des départs. Juste après leur formation, entre 51 et 60% des diplômées et diplômés travaillent dans le secteur de la santé. A 40 ans, ils ne sont plus que 22%. Selon l’Obsan, la pénurie, déjà aiguë, devrait considérablement s’aggraver ces prochaines années.

Des dizaines de milliers de professionnels infirmiers manqueront bientôt en Suisse La formation du personnel infirmier bat son plein en Suisse. Et pourtant, selon le rapport actuel de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan), il manquera plusieurs dizaines de milliers de professionnels en 2033, selon les scénarios. Cela s’explique par plusieurs raisons : premièrement, comme la population suisse vieillit de plus en plus, les besoins en personnel infirmier augmentent nettement. Deuxièmement, de nombreuses personnes diplômées ne travaillent pas dans le secteur de la santé après leur formation ou quittent déjà la branche après quelques années. Et troisièmement, un nombre particulièrement élevé de professionnels expérimentés partiront à la retraite au cours des prochaines années. Les chercheurs de l’Obsan constatent que la pénurie de personnel qualifié sera particulièrement importante parmi les soignants titulaires d’un diplôme d’une haute école spécialisée ou d’une école supérieure. Selon les scénarios, la relève disponible ne couvre même pas la moitié des besoins. Dans le pire des cas, la Suisse manquera bientôt de plus de 30 000 professionnels de la relève. Le personnel soignant titulaire d’un diplôme professionnel manquera en outre de 20 000 professionnels supplémentaires au maximum. Les prévisions sont donc encore plus sombres que prévu jusqu’ici. La solution vient de l’étranger. Aujourd’hui déjà, un tiers des professionnels de la relève viennent de l’étranger. Cette dépendance est toutefois délicate, avertissent les chercheurs. Car la pénurie de personnel qualifié sévit également à l’étranger. La formation du personnel infirmier bat son plein en Suisse. Et pourtant, selon le rapport actuel de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan), il manquera plusieurs dizaines de milliers de professionnels en 2033, selon les scénarios. Cela s’explique par plusieurs raisons : premièrement, comme la population suisse vieillit de plus en plus, les besoins en personnel infirmier augmentent nettement. Deuxièmement, de nombreuses personnes diplômées ne travaillent pas dans le secteur de la santé après leur formation ou quittent déjà la branche après quelques années. Et troisièmement, un nombre particulièrement élevé de professionnels expérimentés partiront à la retraite au cours des prochaines années. Les chercheurs de l’Obsan constatent que la pénurie de personnel qualifié sera particulièrement importante parmi les soignants titulaires d’un diplôme d’une haute école spécialisée ou d’une école supérieure. Selon les scénarios, la relève disponible ne couvre même pas la moitié des besoins. Dans le pire des cas, la Suisse manquera bientôt de plus de 30 000 professionnels de la relève. Le personnel soignant titulaire d’un diplôme professionnel manquera en outre de 20 000 professionnels supplémentaires au maximum. Les prévisions sont donc encore plus sombres que prévu jusqu’ici. La solution vient de l’étranger. Aujourd’hui déjà, un tiers des professionnels de la relève viennent de l’étranger. Cette dépendance est toutefois délicate, avertissent les chercheurs. Car la pénurie de personnel qualifié sévit également à l’étranger. Plus

Malgré tout, son «travail de rêve»

Ionela-Catalina Rosu ne s’étonne pas que tant de soignants quittent la branche. Elle aussi se demande souvent si tout cela en vaut la peine. Et chaque fois, elle arrive à la même conclusion: oui. «Pour moi, c’est le métier rêvé. J’ai toujours voulu aider les autres.» C’est pourquoi elle s’engage aussi au sein du syndicat Unia et dans la grève des soins. Pas tant pour améliorer ses propres conditions de travail que pour permettre à l’ensemble du personnel soignant de mieux concilier vie professionnelle et vie privée.

Les campagnes pour promouvoir les formations et les emplois dans la santé ont leur utilité, reconnaît-elle. Mais elles montrent le plus souvent des soignants en anges gardiens souriants, une image qui n’a pas grand-chose à voir avec la réalité. «Le quotidien, c’est du sang, du vomi, des larmes, des excréments et de la sueur. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est la réalité.» Selon elle, la nouvelle génération doit en avoir conscience. Il faut sans doute un peu la vocation, et surtout aimer les gens, pour accepter tout cela.

Malgré ses doutes, elle a fait le choix inverse de celui de nombreux collègues: elle vient de signer pour un nouveau poste dans les soins, plus proche de chez elle. Elle a aussi entrepris de faire reconnaître son diplôme roumain en Suisse. Il ne lui manque plus que le certificat de langue. Sa nouvelle cheffe lui a promis de l’accompagner dans ces démarches, raconte-t-elle avec enthousiasme.