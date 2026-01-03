DE
Elections fédérales de 2027
L'UDC ne vise pas un troisième siège au Conseil fédéral

L'UDC ne vise pas un troisième siège au Conseil fédéral après les élections fédérales. Manuel Strupler, directeur de campagne, a confirmé que le parti reste fidèle à la formule magique actuelle.
Un troisième siège au Conseil fédéral n'est pas la cible de l'UDC pour les élections fédérales de 2027, selon ses propos. «Nous nous en tenons à la formule magique actuelle», a déclaré le directeur de campagne du parti, Manuel Strupler, dans une interview samedi.

Manuel Strupler n'a pas donné de pourcentage sur la part d'électeurs visée lors des élections de l'année prochaine. Il est clair que le parti veut progresser, a déclaré le conseiller national UDC thurgovien dans une interview à la «Schweiz am Wochenende». Un siège supplémentaire au Conseil fédéral n'est toutefois pas à l'ordre du jour. Le journal lui a demandé si l'UDC voulait franchir la barre des 30%.

Selon un sondage électoral publié en octobre, ce résultat est à portée de main de l'UDC. Si les élections avaient eu lieu l'automne dernier, l'UDC aurait atteint une part électorale de 30,4% avec une augmentation de 2,5 points. C'est ce qu'indique un baromètre électoral publié par le centre de recherche Sotomo sur mandat de la SSR. Le sondage en ligne s'est basé sur les données d'environ 32'000 électeurs entre le 25 août et le 11 septembre 2025. Selon le centre, le PS et les Verts auraient également fait partie des gagnants.

Depuis 1943, les quatre partis ayant le plus grand nombre d'électeurs sont représentés au gouvernement fédéral. La formule magique, introduite en 1959, est déterminante pour la répartition des sièges. Actuellement, l'UDC, le PS et le PRD ont chacun deux conseillers fédéraux et le centre en a un.

