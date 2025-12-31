DE
Les jeunes Romands en valeur
Le Conseil fédéral a publié sa photo pour l'année 2026

Pour cette nouvelle photo de l'année 2026, le président de la Confédération Guy Parmelin a fait appel à des étudiants du CEPV de Vevey. Les photographes en herbe eux-mêmes figurent également sur la photo officielle.
Publié: 12:10 heures
|
Dernière mise à jour: 12:39 heures
1/10
Voici la nouvelle photo du Conseil fédéral. De gauche à droite: le chancelier Viktor Rossi (PVL), les conseillers fédéraux Beat Jans (PS), Albert Rösti (UDC) et Ignazio Cassis (PLR), le président de la Confédération Guy Parmelin (UDC), les conseillères fédérales Karin Keller-Sutter (PLR) et Elisabeth Baume-Schneider (PS), le conseiller fédéral Martin Pfister (Le Centre).
Photo: Chancellerie fédérale suisse
RMS_Portrait_AUTOR_817.JPG
Joschka Schaffner

Tous les ans, la photo du Conseil fédéral revient. Traditionnellement, c'est au futur président ou à la future présidente de la Confédération de choisir le sujet de la prochaine année de mandat. 

Pour 2026, c'est au tour du ministre de l'Economie Guy Parmelin. Et il mise tout sur les jeunes: le Conseil fédéral a chargé le Centre d'enseignement professionnel de Vevey (CEPV) de Vevey de mettre en œuvre le projet avec des étudiants en photographie. La particularité: les futurs photographes ont pu s'immortaliser eux-mêmes sur le portrait.

Un «portrait authentique»

Quatre jeunes photographes étaient responsables du projet, comme le communique la Chancellerie fédérale: Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller et Léo Margueron ont été choisis. Ils ont été soutenus par leurs enseignants, qui les ont accompagnés dans le concept et la réalisation.

Le résultat est un «portrait authentique du Conseil fédéral». Les sept membres du Conseil fédéral ainsi que le chancelier de la Confédération ont été photographiés ensemble dans le «Salon de la présidence», la salle d'audience baroque située à côté de la salle de réunion du Conseil fédéral. 

Parallèlement, les quatre étudiants sont également visibles sur la photo. Ils rendent ainsi le processus de prise de vue transparent et montrent les différents aspects de leur travail créatif, écrit la Chancellerie fédérale. La création photographique n'était pas la seule à être entre les mains des jeunes: des apprentis de la Chancellerie fédérale et du Département de l'économie auraient ainsi aidé la production en tant que figurants lors de prises de vue tests. De plus, un apprenti médiamaticien de la Chancellerie fédérale a tourné une vidéo qui donne un aperçu des coulisses de la création de la photo. L'année dernière, alors que la ministre des Finances Karin Keller-Sutter tenait encore les rênes, une courte vidéo de ce type avait déjà été réalisée.

La photo actuelle est disponible dès à présent sur le site web de la Confédération et peut également être commandée sur papier si nécessaire. Elle a été imprimée à 35'000 exemplaires, précise la Chancellerie fédérale.

