L'UDC lance sa campagne 2027 seul contre tous

L'UDC a lancé sa campagne électorale 2027 jeudi, se positionnant contre la gauche, le Centre et le PLR. Le parti critique vivement les accords Suisse-UE et vise un gain de sièges au Conseil des Etats et au Conseil national.

ATS Agence télégraphique suisse

L'UDC se positionne comme la seule solution face au reste de l'échiquier politique pour les élections fédérales 2027. Elle a ciblé la gauche, le Centre et le PLR jeudi au moment de lancer sa campagne.

Le parti a profité de l'engouement autour de la candidature au sein de l'UDC en vue du remplacement du conseiller fédéral Guy Parmelin pour présenter les grandes lignes de sa campagne. Elle a sans surprise ciblé la gauche, mais également le reste du camp bourgeois.

La gauche, mais aussi les dirigeants du PLR et du Centre ainsi que certaines entreprises forment une alliance. Il s'agit des «fossoyeurs de notre démocratie», a déclaré le conseiller national vaudois Yvan Pahud devant la presse. L'UDC a à de nombreuses reprises visé le paquet d'accords Suisse-UE actuellement discuté au Parlement et qui devra passer devant la population. Le parti est le seul à s'y opposer.

Ambitions au Conseil des Etats

En septembre déjà, il avait qualifié le reste du Parlement de «vendus» lors d'une action contre les accords sur la Place fédérale. Questionné sur l'emploi de ces termes pas très démocratiques, le président du parti Marcel Dettling a répondu que l'heure était au combat lors de la campagne. «Nous chercherons des compromis lorsque nous aurons obtenu des sièges», a déclaré le Schwytzois.

L'UDC, premier parti du pays, a à plusieurs reprises échoué à obtenir davantage de sièges au Conseil des Etats. Il en compte actuellement 6 sur 46. «Nous présenterons des candidats au Conseil des Etats dans tous les cantons où cela sera possible», a affirmé Manuel Strupler (TG).

Le sénateur tessinois Marco Chiesa a appelé le PLR et le Centre «à soutenir également les candidats UDC lors des campagnes électorales pour le Conseil des Etats». Le parti entend aussi renforcer sa position au Conseil national. Il occupe actuellement 62 des 200 sièges disponibles.