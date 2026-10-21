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Deuxième candidat officiel
Le Soleurois Rémy Wyssmann candidat au Conseil fédéral

Le conseiller national soleurois Rémy Wyssmann veut succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral. Sa section cantonale UDC l’a désigné candidat à l’investiture du groupe parlementaire.
Publié: il y a 10 minutes
Rémy Wyssmann vise la succession de Guy Parmelin au Conseil fédéral.
Photo: keystone-sda.ch

Le conseiller national soleurois Rémy Wyssmann souhaite succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral. Sa section cantonale l'a désigné candidat à l'investiture par le groupe UDC aux Chambres fédérales.

«Je veux redonner aux citoyennes et aux citoyens confiance en nos institutions», a invoqué le politicien âgé de 59 ans mercredi face aux médias réunis à Soleure. Et d'ajouter: «Les institutions doivent servir la population, et pas elles-mêmes.»

Allocution en français

Selon l'avocat, les institutions suisses ont été victimes «des idéologies, des affairistes et d'acteurs ayant échoué dans l'économie privée» ces 30 dernières années. Le politicien, qui se définit «critique de l'Etat», a annoncé qu'il entendait siéger au Conseil fédéral durant au moins deux législatures pour «rétablir la confiance» dans leur gouvernement.

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Le Soleurois s'est exprimé partiellement en français, faisant allusion au siège «romand» de Guy Parmelin. «Je m'engage à travailler en français, et pas seulement à dire bonjour en français.»

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